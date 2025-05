Teatro de fantoches “Xô Acidente” é apresentado nas Bibliotecas Municipais de Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), vai oferecer, gratuitamente, o teatro de ações educativas “Xô Acidente”, apresentado pela equipe de arte-educadores da Urbes – Trânsito e Transportes, nas Bibliotecas Municipais. Na próxima quinta-feira (22), às 14h, a atração será levada à Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”. Já na sexta-feira (23), às 14h, a programação acontecerá na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”.

A iniciativa desta semana tem como objetivo conscientizar, de forma lúdica e divertida, crianças e seus responsáveis sobre a importância das leis de segurança no trânsito.

A peça “Xô Acidente” ensina aos pequenos, a partir de dois anos de idade, noções de segurança no trânsito, tanto para pedestres, ciclistas ou motoristas, com personagens alegóricos, como a Dona Calçada, o Senhor Acidente, o Seu Semaforildo, a Senhora Faixalinda e a Tia Cadeirinha. As crianças serão desafiadas pelo Senhor Acidente a responder perguntas sobre o trânsito, para que ele vá embora. Na apresentação lúdica, os personagens ilustram, de forma didática, as situações que as crianças mais presenciam no cotidiano, ensinando a como atuar de forma sempre segura no trânsito.

A atração gratuita é aberta ao público. A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955. Já a Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” fica na Rua da Penha, 673, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações pelo telefone: (15) 3231-5723.