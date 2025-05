Secretaria da Educação em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo proporciona ações educativas do Programa Bombeiro na Escola

Fotos: Rose Campos

Alunos do 4º ano, da E.M. “Edward Frufru Marciano da Silva”, no Jardim Botucatu, na Zona Norte da cidade, tiveram uma aula diferente nesta segunda-feira (12). Tanto as turmas da manhã, bem como da tarde, receberam as orientações do Programa Bombeiro na Escola (PBE), que visa preparar os estudantes para lidar com situações críticas ou de emergência, com foco principalmente na prevenção. São situações como, engasgo, afogamento ou acidentes domésticos.

As orientações são dadas por um bombeiro capacitado para as aulas, o cabo da Polícia Militar (PM) Marcelo Rodrigues Paes, do 15º Grupamento de Bombeiro – 1º Subgrupamento de Bombeiros em Sorocaba, unidade que atende a vários municípios da nossa região.

Durante a aula, os alunos recebem uma cartilha, que é voltada a alunos do Ensino Fundamental I, e serve para reforçar as informações oferecidas presencialmente. As crianças podem levar esse material para casa e compartilhar com familiares. A propósito, outro objetivo do programa é que os estudantes possam atuar, em casa, como multiplicadores das informações e orientações recebidas.

“O projeto é de extrema importância, pois contribui com a formação integral das crianças, além de serem multiplicadores dos conhecimentos adquiridos”, destaca a gestora de desenvolvimento educacional da Sedu, Liani Sai.

A participação dos alunos costuma ser bastante ativa e com muita interação, tornando o encontro ainda mais atrativo e motivador para os pequenos. “É uma experiência que tende a ser marcante para as crianças. Falamos sobre temas como rotas de fuga, os perigos de soltar pipa e como praticar esse lazer com segurança, divulgamos os principais números de emergência, entre outros assuntos relevantes. Muitos dos alunos também acabam contando sobre situações que testemunharam. E os ensinamentos aprendidos nessa aula acabam sendo levados, por muitos deles, para a vida toda”, afirma o bombeiro Paes.

O Programa Bombeiro na Escola vem sendo proporcionado aos alunos da rede municipal de ensino há cerca de quatro anos. Em 2025, a expectativa é atender as turmas dos 4° anos em 22 escolas do município, abrangendo aproximadamente 3.300 alunos, sendo dois encontros com cada turma. Já estão agendadas ou receberam as aulas, no período de abril a junho, as seguintes escolas da rede municipal: E.M. “Prof. Ary de Oliveira Seabra”, E.M. “Prof. Benedicto Cleto”, E.M. “Prof. Benedicto José Nunes”, E.M. “Prof. Edemir Antonio Digiampietri”, E.M. “Edward Frufru Marciano da Silva”, E.M. “Ernesto Martins”, E.M. “Dr. Hélio Rosa Baldy”, E.M. “Prof.ª Inês Rodrigues Cesarotti”, E.M. “João Francisco Rosa”, E.M. “Prof.ª Josefina Zilia de Carvalho” e E.M. “Prof.ª Julica Bierrenbach”.

O Programa Bombeiro na Escola é desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e aplicado pelos bombeiros educadores em todo o estado. Destinado a crianças do Ensino Fundamental I. Em Sorocaba, o programa está sendo colocado em prática a partir de uma parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria da Educação (Sedu).