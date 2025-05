São José reforça combate ao abuso e exploração de crianças

Cláudio Souza





Em mais uma ação de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a Prefeitura de São José dos Campos participará e apoiará, nos próximos dias, atividades especiais de conscientização e sensibilização da população promovidas pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e pelo Conselho Tutelar.

Neste final de semana, serão distribuídos materiais informativos aos munícipes, com ações simultâneas em locais de grande fluxo de pessoas (confira a programação completa abaixo).

Também foram programadas capacitações técnicas de servidores municipais que integram a rede intersecretarias de proteção e garantia de direitos.

As atividades integram a campanha nacional Faça Bonito, que está em sua 25ª edição e é desenvolvida pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Rede Ecpat Brasil e parceiros.

Mobilização

Neste domingo (18), é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A data representa uma conquista importante na luta pelos direitos humanos dos mais jovens no país e consolida as ações da campanha pela causa.

O objetivo é alertar, mobilizar, sensibilizar e informar toda a sociedade sobre as diversas formas de violência sexual contra crianças e adolescentes, uma das mais graves violações de direitos.

É fundamental garantir que todas as crianças e adolescentes possam se desenvolver de forma segura, protegida e livre de qualquer tipo de violência intrafamiliar ou de exploração sexual (tráfico, pornografia, contexto da prostituição e turismo sexual, entre outras).

Saúde

A Secretaria de Saúde programou ações, capacitações de servidores e rodas de conversa para aprimorar, ainda mais, o serviço prestado à população e ampliar a prevenção (confira a programação abaixo).

O público-alvo são as equipes de Saúde e profissionais vinculados às instituições de assistência e ao sistema de proteção.

Estes profissionais serão preparados para identificar precocemente e orientar crianças e adolescentes para o enfrentamento da violência.

Rede integrada

São José dos Campos possui uma ampla e bem estruturada rede intersecretarias de proteção e garantia de direitos para prevenção e combate aos abusos e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

As ações são realizadas o ano todo, com capacitações constantes dos servidores de diversas secretarias municipais.

Os Cras (Centros de Referência de Assistência Social) sempre promovem ações para sensibilizar os munícipes e engajá-los nas ações de prevenção.

Nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve, os profissionais da saúde estão sendo orientados sobre os transtornos mentais, encaminhamentos e ações para combater esta forma de violência contra crianças e adolescentes.

O trabalho de conscientização e mobilização também é feito nas unidades da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza).

Já a rede de ensino municipal conta com atendimento de assistentes sociais e psicólogos.

Prevenção e assistência

Quando os direitos são violados, os atendimentos são realizados nos Creas, da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, e no Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil e no Hospital Municipal, da Secretaria de Saúde.

A cidade conta, ainda, com a Arca, (Abordagem Especializada em Crianças e Adolescentes em Situação de Rua), realizada pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.

As equipes de educadores sociais, que atuam na erradicação do trabalho infantil, ampliaram a abrangência de seu trabalho e também passaram a combater a exploração sexual de crianças e adolescentes com rondas sociais e ações preventivas.

A rede de proteção e garantia de direitos também é integrada pela Guarda Civil Municipal (Secretaria de Proteção ao Cidadão), Polícia Civil através da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), Polícia Militar, Ministério Público e poder Judiciário.

Denuncie

Proteger nossas crianças e adolescentes é um compromisso de todos. Juntos, podemos criar um ambiente seguro e acolhedor para nossos pequenos crescerem felizes e protegidos. Vamos unir nossas vozes para protegê-los.

Denuncie pela Central 156 ou pelo 153 (Guarda Civil Municipal, ligação gratuita 24 horas). Ou ligue 181 ou 100 para denunciar, gratuita e anonimamente.

Quem quiser denunciar pessoalmente, pode ir às três unidades do Conselho Tutelar em São José.

Faça bonito e ajude a salvar vidas e futuros.

Serviço

Programação

Sexta-feira (16), das 8h às 13h:

Local: Centro da Juventude (rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América, na região sul

Ação: Capacitação promovida pela Secretaria de Saúde (primeira turma)

• Atualização sobre o Atendimento e Notificação Compulsória de Violência Interpessoal / Autoprovocada contra Crianças e Adolescentes.

• Reconhecimento dos Sintomas e Sinais de Alerta

• Manejo Clínico na Atenção Primária a Saúde e Hospitalar

• Prescrição de PEP ((Profilaxia Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV, ISTs e Hepatites Virais) e PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) pela Atenção Básica

• Fluxo de Atendimento do Caps (Centro de Atenção Psicosocial) Infantil para Crianças e Adolescentes vítimas de violência sexual

Sábado (17), das 9h às 12h:

Ação: Distribuição de materiais informativos para conscientizar e sensibilizar a população

Locais:

Região central:

Praça Afonso Pena (região central)

Região norte:

Praça Cônego Manzi (no centro do distrito de São Francisco Xavier, na região norte)

Região leste:

Feira livre do Galo Branco (avenida Agenor Alves dos Santos, na região leste)

Domingo (18), das 9h às 12h:

Ação: Distribuição de materiais informativos para conscientizar e sensibilizar a população

Locais:

Região leste:

Feira livre do Novo Horizonte (rua dos Lavradores, do número 211 ao 223, em frente à praça 1º de maio)

Região sul:

Feira livre do Jardim Colonial (avenida José Ribeiro Bastos, entre as ruas José Caetano Clemente e Maria Ferreira dos Santos)

Região sudeste:

Feira Livre do São Judas Tadeu (rua São Vitalino, do número 27 ao 268)

Região norte:

• Parque da Cidade (avenida Olivo Gomes, 100, em Santana)

• Feira livre de Santana (rua São Jorge, do número 21 ao 382)

Dia 22 (quinta-feira), às 13h:

Local: Cefe (Centro de Formação do Educador), na avenida Olivo Gomes, 250, em Santana, na região norte

Ação: Apresentação e debate do Documentário ” Apesar de”

Inscrições: Pelo link

Saiba mais:

• O filme aborda a trajetória de Geórgia, que sofreu abusos sexuais entre os 8 e os 11 anos de idade, e sua luta por superação por meio da arte.

• Com uma narrativa sensível e imagens impactantes, o filme explora o impacto dos traumas e a força transformadora do corpo e da mente para lidar com as cicatrizes deixadas pela violência.

• Esta é a primeira obra de longa duração da diretora Beatriz Prates, que assina também o roteiro e a produção executiva. O filme foi produzido pela Butterfly e Cabide Filmes.

• Após a exibição, o público terá a oportunidade de participar de um debate com a equipe responsável pelo longa-metragem e com a equipe multidisciplinar do Hospital Municipal, que é referência para o Atendimento emergencial das vítimas de violência sexual de São José dos Campos

Dia 29 de maio (quinta-feira), das 13h às 18h:

Local: Centro da Juventude (rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América, na região sul

Ação: Capacitação promovida pela Secretaria de Saúde (primeira turma)

• Atualização sobre o Atendimento e Notificação Compulsória de Violência Interpessoal / Autoprovocada contra Crianças e Adolescentes.

• Reconhecimento dos Sintomas e Sinais de Alerta

• Manejo Clínico na Atenção Primária a Saúde e Hospitalar

• Prescrição de PEP ((Profilaxia Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV, ISTs e Hepatites Virais) e PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) pela Atenção Básica

• Fluxo de Atendimento do Caps (Centro de Atenção Psicosocial) Infantil para Crianças e Adolescentes vítimas de violência sexual



