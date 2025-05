RioFilme anuncia em Cannes acordo de parceria para fomentar o audiovisual no Brasil – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Hubert Bals Fund, um dos principais fundos internacionais para desenvolvimento de longas-metragens, ligado ao Festival Internacional de Cinema de Roterdã (IFFR), consolida uma parceria inédita com três importantes organizações para a promoção do cinema no Brasil: a RioFilme, órgão da Prefeitura integrado à Secretaria de Cultura; Spcine, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo; e o Projeto Paradiso. O “HBF+Brasil: Iniciativa conjunta de apoio ao desenvolvimento” é uma ação concebida para apoiar o desenvolvimento de projetos de cineastas brasileiros. O acordo será assinado durante o Marché du Film, do Festival de Cinema de Cannes, onde o Brasil será o país homenageado.

Na primeira edição da parceria, serão apoiados até nove projetos de longa-metragem de ficção em etapa de desenvolvimento, sendo que cada um receberá 10 mil euros e a chancela do fundo. Serão quatro projetos do Rio de Janeiro, quatro de São Paulo e um escolhido entre os outros estados da federação. As inscrições abrem no segundo semestre de 2025, no site do Festival de Roterdã.

Leonardo Edde, presidente da RioFilme destaca que “a RioFilme tem orgulho de dar este importante passo ao lado do Hubert Bals Fund e de nossos parceiros brasileiros. Esta iniciativa não se trata apenas de apoiar novas vozes, mas também de fortalecer o legado da já notável cinematografia do Rio de Janeiro. Vemos essa ação como uma estratégia para ampliar as oportunidades de negócios internacionais e afirmar o Rio como capital criativa de destaque no mapa global do cinema”.

O objetivo do programa é valorizar narrativas brasileiras singulares, inovadoras e culturalmente significativas, dando apoio financeiro e visibilidade internacional aos talentos do cinema brasileiro, promovendo colaborações internacionais. Por isso, a iniciativa combina o conhecimento e os recursos locais de três parceiros, públicos e privados: RioFilme, Spcine e o Projeto Paradiso; com a expertise do Hubert Bals Fund para promover projetos com alto potencial artístico, econômico e colaborativo.

Todo o processo de seleção ficará sob responsabilidade do Hubert Bals Fund. Ao receber a chancela do fundo os projetos ganham valor e visibilidade no cenário internacional, alavancando suas chances de conseguir co-produtores e outros financiamentos complementares . Dados indicam que 40% dos projetos apoiados pelo HBF acabaram sendo selecionados em festivais relevantes no cenário internacional.

– Com essa nova iniciativa, estamos construindo esse legado ao lado de parceiros públicos e privados proeminentes que trazem conhecimentos e recursos locais essenciais, bem como uma profunda confiança na experiência da Hubert Bals Fund no financiamento do desenvolvimento. Juntos, estamos agindo com base em um compromisso compartilhado com novas formas de cooperação e contribuindo de forma significativa para o setor de filmes independentes do Brasil – afirmaram, em nota, Vanja Kalujdercic, diretora do Festival do IFFR, e Tamara Tatishvili, diretora do Hubert Bals Fund.

O Brasil representa 16% do volume total de candidaturas recebidas pelo Fundo, que desde a sua criação chegou a apoiar 44 projetos em desenvolvimento no país, investindo mais de 750 mil euros entre todas suas linhas de apoio.

De acordo com Josephine Bourgois, diretora-executiva do Projeto Paradiso, “essa iniciativa se baseia na parceria frutífera que estabelecemos com o Hubert Bals Fund nesses últimos cinco anos. Temos o prazer de nos unir com duas importantes organizações e uma instituição de renome internacional para esta iniciativa pioneira, que visa apoiar a fase de desenvolvimento de projetos de cineastas brasileiros— uma missão que o Projeto Paradiso abraçou desde a sua criação.”

Para Lyara Oliveira, presidente da Spcine, parceira da iniciativa de São Paulo, “essa parceria com o Hubert Bals Fund reforça o compromisso da Spcine em promover o setor audiovisual de São Paulo no cenário internacional. A iniciativa amplia o alcance dos nossos talentos e conecta São Paulo a redes globais de criação e desenvolvimento, e é um passo alinhado à nossa estratégia de internacionalização e fortalecimento da indústria local”.

Sobre o Projeto Paradiso

O Projeto Paradiso, uma iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich, investe em formação profissional e geração de conhecimento com programas de bolsas e mentorias, além de cursos, seminários e estudos. Focado na internacionalização, atua por meio de parcerias com instituições de referência no Brasil e no mundo, criando oportunidades para profissionais em diferentes fases da carreira. Desde 2019 a iniciativa já beneficiou centenas de profissionais brasileiros do audiovisual por meio de suas inúmeras iniciativas.

Sobre a Spcine

Spcine é uma empresa pública de fomento ao audiovisual vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Cidade de São Paulo. Atua como um escritório de desenvolvimento, financiamento e implementação de programas e políticas para os setores de cinema, TV, games e novas mídias. Seu objetivo é reconhecer e estimular o potencial econômico e criativo do audiovisual paulista e seu impacto em âmbito cultural e social.