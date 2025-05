Profissionais da Educação Infantil participam de formação em parceria com a UFPB

Cerca de 650 profissionais da Educação Infantil, entre professoras de berçário e maternal dos Ninhos do Saber, além de gestoras e supervisores, participaram, durante três dias, de mais um processo de formação por meio de uma parceria da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

“A formação deste mês está centrada na discussão da organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil visando promover o desenvolvimento integral da criança, considerando seus aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos. Na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa esta organização se dá por projetos pedagógicos que promovem a aprendizagem significativa, entre adultos e crianças, desde bebês, permitindo a investigação e a construção dos conhecimentos de forma participativa e colaborativa. É importante destacar que o trabalho a organização do trabalho pedagógico encontra-se pautado nos eixos estruturantes interação e brincadeira permitindo que as crianças aprendam por meio da exploração, da experimentação e pesquisa”, explicou a diretora do Departamento de Educação Infantil das Secretaria de Educação, professora doutora Maria Sonaly Machado de Lima.

A formação foi ministrada por professoras da Universidade Federal da Paraíba, do Centro da Educação, do curso de Pedagogia, com a coordenação da área de Educação Infantil do Centro da Educação.

Dentro dos conteúdos transmitidos foram vistos como elaborar um projeto de trabalho, como ampliar, melhorar, já que as professoras já fazem esse processo nas unidades.

A parceria para estas formações entre Prefeitura de João Pessoa e UFPB já aconteceu desde 2022. A professora doutora Nádia Jane de Sousa, do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba e coordenadora do Projeto de Formação, falou sobre os resultados que já estão sendo alcançados.

“Sem dúvida que nós estamos percebendo as modificações. Claro que o processo é lento para transformar uma ideia de como fazer um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos, demora, é um processo. E a gente tem percebido esse feedback, a linguagem das professoras, as proposituras, o que elas estão propondo com as crianças, o enfoque no brincar, o enfoque no desenvolvimento infantil. Então a gente está vendo que tem tido um retorno muito positivo para as crianças do nosso Município”, disse com alegria Nádia Jane.

A diretora do Ninho do Saber Márcia Suênia Madruga Alves da Silva, Cibele de Souza Batista destacou a importância de participar de mais um ano de formação. “Enquanto profissionais, nós estamos cada vez mais ampliando o leque de informações, levando para as unidades novas metodologias, fazendo aquela famosa reciclagem que a gente precisa. Essa formação é pensada totalmente na comunidade escolar, porque nós precisamos melhorar esse trabalho. A rede, hoje, passa por uma reformulação incrível. A gente tem planejado nossas práticas, as rotinas da unidade”, ressaltou.