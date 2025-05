Processo seletivo para cursos técnicos: veja a lista preliminar de inscritos – IFSP

Posted on

O governador Eduardo Riedel participou nesta segunda-feira (5) da primeira reunião da Comissão Especial do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o marco temporal. Como representante do Fórum Nacional dos Governadores, ele destacou que o objetivo é buscar a pacificação nos estados e segurança jurídica no campo. “O objetivo é buscar uma alternativa para uma solução […]