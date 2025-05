Prefeitura reforça iluminação na região sul

Rosi Masiero





A Prefeitura de São José dos Campos está ampliando a iluminação LED em mais um trecho da Rua Bacabal, no Parque Industrial, na região sul. Com a iniciativa, o local terá um aumento de luminosidade com eficiência energética, já que as lâmpadas de 60 W serão substituídas por outras de 185 W.

O aumento da potência das lâmpadas na Rua Bacabal beneficiará todo o trecho, com 35 postes que atendem, de um lado da via, casas residenciais e, do outro, um grande terreno linear que abriga torres de transmissão de energia, desde a Rua Caravelas até a Rua Parintins.

A tecnologia de lâmpadas LED, além de reduzir o consumo de energia em até 70%, proporciona mais economia e garante maior luminosidade, o que gera mais segurança aos grupos vulneráveis que precisam se deslocar à noite.

Iluminação de LED

A ampliação da iluminação em toda a cidade integra o plano de gestão de 2025 a 2028 da Prefeitura de São José dos Campos.

São José conta com a modernização da iluminação em 100% das vias públicas urbanas e rurais, além de mais de 80 espaços públicos que receberam a melhoria, inclusive nos distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo.

A modernização do sistema de iluminação ornamental visa à qualidade de vida da população que frequenta os espaços públicos, uma vez que aumenta a luminosidade, proporcionando mais segurança.

O sistema também gera economia com a maior durabilidade do material e menores gastos, além de ser uma prática sustentável.



