Prefeitura convoca audiências sobre parâmetros urbanísticos

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

A Prefeitura de São José dos Campos publicou edital convocando um total de sete audiências públicas para debater uma atualização no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (Lei Complementar 612/2018). Também será objeto das audiências um ajuste na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar 623/2019).

As audiências públicas terão início no próximo dia 21 de maio na Casa do Idoso Leste e se estendem até 2 de junho, no centro. Os eventos serão realizados em todas as regiões da cidade e também no distrito de São Francisco Xavier.

Veja programação completa no final. O edital completo e outras informações podem ser consultados através do link.

Justificativa

A proposta da Prefeitura é de aperfeiçoamento da política urbana do município com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento urbano sustentável previstos no Plano Diretor, além de uma maior atratividade de investimentos qualificados na cidade.

Estão sendo propostos dois projetos de lei complementares. O primeiro trata do aperfeiçoamento da cobrança da contrapartida de planejamento urbano sustentável do Plano Diretor.

A proposta aperfeiçoa a atual legislação, pois reequilibra a referida cobrança decorrente do reflexo das condições econômicas e tributárias no município.

A alteração inclui ainda novas opções de estratégias sustentáveis para aplicação nos empreendimentos imobiliários, resultante da crescente relevância da sustentabilidade no ambiente urbano.

O segundo projeto propõe ajustes de parâmetros urbanísticos na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

O aperfeiçoamento objetiva maior segurança jurídica, coerência conceitual e maior atratividade de investimentos qualificados. O texto restringe-se ao corpo da lei, não abrangendo alterações de mapa na distribuição das zonas de uso no território joseense.

Audiências públicas

Dia: 21/05/2025 (quarta-feira) – horário: 18h45

Local: Casa do Idoso Leste

Endereço: Rua Cidade de Washington, 164 – Bairro: Vista Verde

Dia: 22/05/2025 (quinta-feira) – horário: 18h45

Local: Emefi Profª Lúcia Pereira Rodrigues

Endereço: Praça 4º Centenário, 401 – Bairro: Jardim Santa Fé

Dia: 24/05/2025 (sábado) – horário: 9h45

Local: Emefi Mercedes Rachid Edwards

Endereço: Estrada Municipal Ver. Pedro David, 19251 – Bairro: São Francisco Xavier

Dia: 26/05/2025 (segunda-feira) – horário: 18h45

Local: Casa do Idoso Sul

Endereço: Avenida Andrômeda, 2601 – Bairro: Bosque dos Eucaliptos

Dia: 27/05/2025 (terça-feira) – horário: 18h45

Local: Casa do Idoso Norte

Endereço: Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99 – Bairro: Santana

Dia: 28/05/2025 (quarta-feira) – horário: 18h45

Local: Emefi Profª Sebastiana Cobra

Endereço: Rua dos Amores-Perfeitos, 95 – Bairro: Jardim das Indústrias

Dia: 02/06/2025 (segunda-feira) – horário: 18h45

Local: Casa do Idoso Centro

Endereço: Rua Euclides Miragaia, 508 – Bairro: Centro



