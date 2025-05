Plano Municipal de Juventude de Sorocaba é lançado – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

Na tarde desta sexta-feira (16), o Conselho Municipal do Jovem (Comjov), com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), lançou o Plano Municipal de Juventude de Sorocaba, no auditório do Senac Sorocaba. Com isso, pela primeira vez, a cidade conta com um plano de longo prazo voltado exclusivamente para a juventude.

O evento, que contou com um público de cerca de 60 pessoas, tinha representantes da Fundação Dom Aguirre, Diretoria Regional de Ensino, Etec Fernando Prestes e Associação Atlética Acadêmica Aldo Vannucchi, além de representantes da juventude de municípios vizinhos, como Iperó e Tapiraí.

A vice-presidente do Comjov, Maribia Taliane de Oliveira, que estava ao lado do 1º secretário, Leonardo Souza Flores, deu boas-vindas a todos e destacou a importância da iniciativa. “Oficialmente, hoje, tornarmos público esse documento tão importante, que traz muitas propostas e representa o compromisso de Sorocaba com a juventude. E vocês terão a oportunidade de conhecer esse material e conversarmos um pouco sobre ele”, declarou.

O documento, com vigência de 10 anos e que estabelece metas, diretrizes e ações voltadas aos jovens de 15 a 29 anos, foi construído com base em escutas participativas, abrangendo temas como educação, saúde mental, cultura, trabalho, mobilidade urbana, diversidade, meio ambiente, cidadania e participação política. Foi elaborado em consonância com o Estatuto da Juventude e com as propostas estabelecidas na 5ª Conferência Municipal de Juventude, de 2023. Um dos diferenciais do plano é sua proposta de acompanhamento contínuo, com monitoramento das ações e participação direta das juventudes nas decisões.

“Esse era um sonho antigo e que foi construído a várias mãos. Agradeço a presença de vocês e aproveito para convidar a todos para participarem das eleições do Comjov, que acontecerá em breve, para que tenhamos mais jovens, com novas ideias, para avançarmos ainda mais”, afirmou a coordenadora da Criança e do Adolescente da Secretaria da Cidadania (Secid), Ana Lúcia de Paula Batista, que é membro do Conselho Municipal do Jovem.

O Comjov é um órgão colegiado, consultivo e fiscalizador, composto por jovens da sociedade civil e representantes do poder público. Sua missão é garantir a participação das juventudes na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas no município. O Conselho atua na defesa dos direitos das juventudes, na promoção da diversidade e na construção de espaços de diálogo e participação política.

Antes de apresentar o Plano Municipal, Maribia Taliane de Oliveira falou como funciona o Comjov e quais suas atribuições. Em seguida, foi realizada uma dinâmica com o público. Os jovens foram divididos em grupos e escolheram duas propostas mais interessantes de cada um dos 11 eixos do documento. O evento também contou com uma intervenção cultural artística.

Entre ações já existentes em Sorocaba voltadas à juventude, está a Lei Municipal nº 12.755/23, que dispõe sobre o Programa Municipal de Aprendizagem Social, voltado prioritariamente aos adolescentes identificados em trabalho infantil, que oferta espaço para aprendizagem dentro dos serviços do Poder Público Municipal.

Outra política pública importante, inaugurada pela atual Administração, em outubro de 2022, é a Unidade de Acolhimento Infantojuvenil – “Fábrica dos Sonhos” (UAI), uma unidade de saúde que acolhe, com equipe multidisciplinar especializada, crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 18 anos, que se encontram em situação de dependência química e, muitas vezes, já se encontram desamparados. O local conta com toda a estrutura necessária, com espaço administrativo, quartos, refeitório, quadra, sala de computação, entre outras dependências. A estrutura, ampla e confortável, proporciona aos atendidos conteúdo, lazer, recreação, atividades esportivas, além de alimentação adequada.

O Plano Municipal de Juventude de Sorocaba estará disponível, na próxima segunda-feira (19), no site do Comjov: https://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/category/comjov/, bem como será divulgado na imprensa oficial do Município.