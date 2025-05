Pets ganham novo lar durante feira de adoção em Nova Iguaçu

A primeira Feira Municipal de Adoção de Cães e Gatos realizada no Shopping Nova Iguaçu, no último sábado (10), permitiu que 11 pets ganhassem um novo lar. Foram oito cães e três gatos adotados dos 24 disponíveis no evento, o quarto evento promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu em 2025. As edições anteriores aconteceram no Top Shopping, e somaram 50 adoções.

“Estamos ampliando, por meio de novas parcerias, os locais para organizarmos as nossas feiras de adoção de cães e gatos. Além de darmos mais opções às pessoas que desejam adotar um pet, estamos oferecendo uma forma deles terem um animal saudável”, afirma Marcelo Reis, assessor especial de Proteção ao Animal, órgão da Secretaria Municipal de Governo, responsável pelas feiras municipais de adoção de animais. “Além dos shoppings, já fechamos uma grande feira na Festa Junina do Country Club, no primeiro fim de semana de junho”.

Para adotar um cão ou gato em uma feira municipal, o provável tutor deve preencher um termo de adoção responsável, assumindo o compromisso de proporcionar cuidados necessários ao animal. Os pets disponíveis para adoção foram castrados, vacinados e vermifugados, com exceção dos filhotes, pois estes ainda não atingiram a idade necessária.

“Esse questionário é muito importante, pois, por meio dele, teremos certeza que esses bichinhos não vão voltar para a rua. Adotar é um grande gesto de amor”, lembrou Marcelo.