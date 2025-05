Parque Tecnológico de Sorocaba sedia maior evento gratuito do interior paulista sobre a Reforma Tributária – Agência de Notícias

Com especialistas do setor público e privado, a iniciativa pretende reunir mais de 500 executivos e lideranças empresariais para debater os impactos da nova legislação

Sorocaba será palco do maior evento gratuito sobre a Reforma Tributária do interior de São Paulo. Organizado pela consultoria Apter, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), o Apter Summit 2025 acontecerá no dia 23 de maio, uma sexta-feira, das 8h30 às 13h, no PTS.

A iniciativa pretende reunir mais de 500 participantes, entre empresários, executivos e tomadores de decisão de médias e grandes empresas. O objetivo é promover um debate técnico e estratégico sobre os impactos da nova legislação tributária brasileira no ambiente corporativo.

Com vagas limitadas, o evento já está com as inscrições abertas, devendo ser realizadas, exclusivamente, pela landing page oficial: https://marketing.apter.com.br/apter-summit-2025 . A reunião contará com duas palestras e dois painéis temáticos, com a participação de especialistas dos setores público e privado.

Entre os destaques da programação estão Adriano Subirá, assessor técnico na Câmara dos Deputados para o Projeto da Reforma Tributária e ex-auditor da Receita Federal, além de Robson Lima, gerente nacional do Projeto Estratégico da Reforma Tributária no Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

“São dois profissionais diretamente envolvidos no desenvolvimento e na implementação da reforma. As suas análises vão trazer uma visão estratégica e prática que será decisiva para quem precisa se preparar para esse novo cenário”, afirma Carla Lorenzetti, sócia-diretora da Apter e especialista em tributação.

Os painéis temáticos contarão com a participação de nomes como o deputado federal e ex-prefeito de Sorocaba, Vitor Lippi; Rafael Cunha, diretor de vendas da Campari Brasil; e Joselene Poliszezuk, advogada tributarista e sócia da DROM Advocacia Tributária. Especialistas da própria Apter também integrarão os debates.

Segundo Tobias Junior, diretor de marketing da Apter, o evento foi idealizado para apoiar a comunidade empresarial regional. “É fundamental que as lideranças tenham acesso a informações qualificadas e atualizadas para tomar decisões com segurança. O Apter Summit nasce com essa proposta: unir conhecimento técnico, diálogo com autoridades e visão de futuro”, ele explica.

O presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancellara, destaca a importância dessa ação, sobretudo, para a Região Metropolitana de Sorocaba. “Esta é a primeira vez que a Apter realiza um evento gratuito com foco exclusivo na Reforma Tributária e, ainda, contando contando com o apoio da Prefeitura de Sorocaba e do Parque Tecnológico de Sorocaba. Certamente, uma pauta de tamanha relevância e extensão merece proporcional atenção de todos, uma vez que ainda há muitas dúvidas em relação ao tema”, ressaltou.