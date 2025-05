Onça-pintada capturada no Pantanal é transferida para área específica de fauna silvestre em SP

A onça-pintada capturada há 21 dias no Pantanal sul-mato-grossense foi transferida do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), onde ficou sob cuidados veterinários, para um mantenedor de fauna silvestre no município de Amparo (SP). O animal, um macho que foi capturado no dia 24 de abril pesando 94Kg, deixou o CRAS ontem (15) com 107kg – um ganho de 13kg num período de três semanas.

“Nesse período que ele ficou conosco, de três semanas, diante dos exames que a gente fez quando ele chegou, demos um suporte principalmente nutricional e de hidratação, porque chegou desidratado, com baixo peso. Os primeiros exames deram algumas alterações que eram agudas, mas que ao longo do período foi se tornando estável. O animal ganhou bastante peso, de forma geral evoluiu bem, chegou aqui com 94 quilos e está saindo com 107, devido a uma rotina de alimentação. É um animal carnívoro, então a base da alimentação dele era a carne, e também a gente dava algumas suplementações de tratamento, medicamento, um hepatoprotetor por causa do fígado, mas não tinha nenhum problema de saúde grave”, explicou a veterinária Aline Duarte, gestora do Hospital Veterinário Ayty e coordenadora do CRAS.

O mantenedor de fauna para onde a onça-pintada foi levada fica no Instituto Ampara Animal, que já tem sob tutela oito onças (cinco pintadas e três pardas). O local abriga animais silvestres, especialmente aqueles que não podem ser soltos por terem sido vítimas de interferência humana ou por outras razões que os impeçam de voltar à natureza, em um ambiente controlado.

O veterinário e responsável técnico da Ampara Silvestre, Jorge Salomão, explicou que o espaço não tem qualquer tipo de visitação, com foco no bem-estar e qualidade de vida dos animais.

“Os nossos recintos são todos muito grandes, com grotões de mata nativa, cercados. São o mais próximo possível do que o animal iria encontrar em vida livre. A gente tem recintos a partir de de mil metros quadrados, até o maior de que quase seis mil metros quadrados. Recebemos animais que não podem voltar para a vida livre, por diversos motivos, cada um com o seu motivo específico”.

A onça-pintada é um dos animais símbolo do Pantanal e de grande importância para o bioma. “A espécie é muito importante, sinônimo de ambiente saudável, emblemática, que representa muito o nosso país, que traz muitos benefícios”, disse Salomão.

Durante o período que esteve no CRAS a onça-pintada, além de ganhar peso, também foi acompanhada diariamente pelos veterinários, que já são referência nacional no atendimento de animais silvestres da fauna pantaneira.

“A onça-pintada é conhecida como a rainha do Pantanal, é um animal de grande porte, muito bonito e que demonstra a riqueza do nosso bioma, o Pantanal, e do nosso Estado. Então é uma honra a gente poder receber um animal desse e conseguir dar uma destinação correta para ele, assim como outros que já estiveram por aqui. Foi mais uma boa experiência que o CRAS teve, de poder atender adequadamente animal”, finalizou Aline.

Captura

A onça-pintada foi capturada pela PMA (Polícia Militar Ambiental) com o apoio do professor e pesquisador Gediendson Araújo, especialista em animais de grande porte – do Reprocon (Reprodução para Conservação), no dia 24 de abril, próximo ao pesqueiro Touro Morto, no encontro dos rios Miranda e Aquidauana, no Pantanal. A ação também teve o apoio do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de MS), UFMS (Universidade Federal de MS) e ICMBio.

Durante o período que esteve no CRAS, o animal – de aproximadamente 9 anos – passou por diversos por exames – de raio-x, ultrassom e hemograma – e acompanhamento veterinário. Na época da captura o animal estava debilitado e apresentou problemas de saúde, que posteriormente se confirmaram transitórios. Um dos principais problemas era o fato de estar abaixo do peso – deveria pesar em torno de 120kg e tinha apenas 94kg (mas deixou o CRAS com 107kg).

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom

ATENÇÃO: confira aqui o pack imprensa com as imagens de apoio e entrevistas.