Iguatu x Altos ; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Iguatu x Altos em busca da permanência na liderança do Grupo A-2 da Série D

A Associação Atlética de Altos tem um desafio importante neste sábado, 17 de maio de 2025, às 18h30 (horário de Brasília), quando enfrenta o Iguatu, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Líder do Grupo A-2 com 8 pontos, o time piauiense precisa da vitória para se manter na primeira colocação e afastar os concorrentes diretos, como Imperatriz (7 pontos), Tocantinópolis e o próprio Iguatu (ambos com 6 pontos).

Sob o comando do técnico Jerson Testoni, o Altos tem demonstrado bom desempenho como visitante nesta edição da Série D. A equipe já venceu o Parnahyba em Parnaíba e empatou com o Maranhão em São Luís. Agora, diante do Iguatu, os piauienses buscam mais três pontos fundamentais em uma das partidas mais equilibradas do grupo.

Do outro lado, o Iguatu também vive um bom momento e vem de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Parnahyba. Jogando em casa, os cearenses têm a chance de ultrapassar o Altos na tabela em caso de vitória, o que promete um confronto direto de alto nível e muita disputa.

A delegação do Altos viajou na sexta-feira (15) visando garantir descanso e preparação adequada antes da partida. Testoni deve manter a base titular que tem garantido bons resultados nas rodadas anteriores. Entre os destaques da equipe estão o goleiro Marcelo, o zagueiro Lucas Souza e o atacante Manoel, que tem sido peça-chave no setor ofensivo.

A rodada 5 do Grupo A-2 da Série D segue no domingo (18), com Parnahyba x Maracanã às 16h, e será encerrada na quarta-feira (21), com mais dois jogos decisivos: Tocantinópolis x Imperatriz (16h) e Sampaio Corrêa x Maranhão (19h), todos no horário de Brasília.

Classificação atual do Grupo A-2:

Altos – 8 pontos Imperatriz – 7 pontos Iguatu – 6 pontos Tocantinópolis – 6 pontos Maranhão – 5 pontos Maracanã – 5 pontos Sampaio Corrêa – 4 pontos Parnahyba – 1 ponto

A partida entre Iguatu x Altos será decisiva não apenas pela liderança, mas também pelo equilíbrio do grupo. Cada ponto conquistado pode fazer diferença significativa na busca por uma vaga na próxima fase da competição.

