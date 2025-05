Idosos visitam o CSI para ações educativas de trânsito

Ana Lúcia Abranches





Nesta quarta-feira (14), um grupo de 50 idosos da Casa do Idoso Centro, de 68 a 85 anos, participou de várias atividades educativas de trânsito, como: roda de conversa, simulações de ambiente de trânsito e visita ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

A atividade foi organizada pelo Educamob e contou com orientações sobre a segurança no trânsito. Em um momento de descontração e conscientização, o agente responsável pela conversa exibiu um vídeo mostrando alguns daqueles idosos atravessando as ruas fora da faixa. Em seguida, realizou uma atividade educativa com placas, faixa de pedestres e semáforo, enquanto colocava os idosos para simularem carros e pedestres.

Durante a visita ao CSI, o grupo pode conhecer todo o serviço de segurança e inteligência, como é feito o acionamento em casos de emergências e entender o funcionamento das câmeras que capturam imagens de toda a cidade.

Público da Casa do Idoso Sul participou de atividade descontraída e reflexiva sobre o trânsito |Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Por meio dos telões, os idosos tiveram a oportunidade de verificar regiões próximas aos seus endereços e relataram se sentir mais seguros em caminhar pela cidade ao conhecer os sistemas de segurança.

Maio Amarelo

A Prefeitura tem um hotsite para divulgar as ações de educação no trânsito com foco na segurança viária. O cronograma de ações pode ser consultado aqui no site.

A divulgação é feita em conjunto com a campanha Maio Amarelo 2025 “Desacelere. Seu bem maior é a vida” – que é um marco visando conscientizar a população para a redução dos acidentes de trânsito.

Em todos os dias úteis do mês de maio, o Educamob, promoverá diversas ações com foco na segurança viária. A equipe vai alertar pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas em todas as regiões da cidade.



