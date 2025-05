Fundação dá novo passo para construção do Plano de Cultura

João Paulo Sardinha





A Fundação Cultural Cassiano Ricardo dá mais um passo na construção do Plano Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural. Depois dos estudos iniciais, abertos em 2024, a instituição nomeou uma comissão para discutir ideias e possibilidades para o futuro do setor em São José dos Campos.

O Plano Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Política Cultural são instrumentos para organizar, regular e orientar a política cultural do município.

Em São José, a Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Cultura é formada por sete representantes do poder público e sete representantes da sociedade civil (confira os integrantes abaixo).

Até o momento, duas reuniões já foram realizadas. O cronograma para as discussões públicas está em fase de estudo e os encontros acontecem ainda neste primeiro semestre.

O trabalho da comissão terminará após a conclusão das redações da minuta do projeto de lei do Plano Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural.

Representantes do poder público:

FCCR – Washington Benigno de Freitas – diretor presidente

FCCR – Antonio Carlos Oliveira da Silva

FCCR – Camila de Claudio Morais

FCCR – Érika Siqueira Santos Lima

FCCR – Silvia Tereza de Araujo

Comissão de Cultura e Esportes da Câmara – Renato Camargo Santiago

Secretaria de Assuntos Jurídicos: Henrique Sarzi

Representantes da Sociedade Civil:

Academia Joseense de Letras: Carlos Eduardo Caetano de Souza

OSC Cia Cultural Bola de Meia: Jacqueline Baumgratz

Sociedade Civil – Pessoa Física – Fernando Alves de Christo

OSC Caeb – Ema Ely Salomão Bonetti

OSC CECP – Manoela Horácio da Silva Mourão

Sesc – Henrique Ramos Rubin

Univap – Ana Enedi Prince Silva



