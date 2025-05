Festival da Mata Atlântica celebra biodiversidade com cultura, ciência e educação – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba realiza o 14º Festival da Mata Atlântica, que ocorre simultaneamente à 11ª Semana do Mar, entre os dias 22 de maio à 8 de junho. O festival é realizado em uma das últimas reservas de Mata Atlântica original do planeta, reunindo ciência, cultura, educação e cidadania em prol da conservação do bioma.

O festival tem como principal objetivo sensibilizar a comunidade e mobilizar diferentes setores da sociedade sobre a importância da preservação ambiental. A programação é construída de forma colaborativa, com a participação de escolas, ONGs, pesquisadores, artistas, órgãos públicos e cidadãos engajados com a causa ambiental.

O evento também marca a celebração de datas-chave para o meio ambiente: o Dia Internacional da Biodiversidade (22/05), o Dia Nacional da Mata Atlântica (27/05), o Dia Nacional da Educação Ambiental (03/06), o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Reciclagem (05/06) e o Dia Mundial dos Oceanos (08/06).

“Mais do que um evento comemorativo, o Festival da Mata Atlântica é um espaço de construção coletiva de conhecimento, de reflexão e de compromisso com o futuro. Ele conecta ciência, cultura, educação e comunidades em uma grande celebração da vida e da biodiversidade”, destacou o secretário do Meio Ambiente, Guilherme Arantes.

Além de oficinas, palestras, exposições, apresentações artísticas e trilhas ecológicas, a programação inclui atividades voltadas à valorização das culturas tradicionais e comunidades locais, como os povos indígenas, quilombolas e caiçaras, que desempenham papel essencial na conservação dos ecossistemas.

Com entrada gratuita, o festival se consolida como uma oportunidade de aproximação entre ciência e sociedade, promovendo o conhecimento sobre a Mata Atlântica, os oceanos e os desafios socioambientais do século XXI.

A programação será divulgada nos canais da Prefeitura Municipal de Ubatuba.