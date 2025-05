Defesa Civil Itinerante faz ação educativa no centro da cidade

Paula Paz





Nesta sexta-feira (16), a Defesa Civil Municipal promoverá uma ação educativa na Praça Padre João, conhecida como Praça da Matriz, na região central da cidade.

A atividade será das 8h30 às 12h e faz parte do programa Defesa Civil Itinerante, que busca conscientizar a população sobre os cuidados necessários durante o período de estiagem.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estarão no local para orientar os cidadãos sobre a prevenção de queimadas, o uso consciente da água e as medidas de segurança em caso de incêndios.

Também serão expostos equipamentos utilizados no combate a focos de incêndio e distribuídas cartilhas informativas com dicas de prevenção.

A iniciativa busca aproximar os órgãos de segurança da comunidade, promovendo a cultura da prevenção e fortalecendo a atuação conjunta em situações de risco.

A população está convidada a participar e tirar dúvidas diretamente com os profissionais que atuam na linha de frente da proteção ambiental e da segurança pública.

Capacitação

A Defesa Civil em parceria com o Corpo de Bombeiros realizou nesta quarta-feira (14) um treinamento especial voltado ao enfrentamento do período de estiagem. A capacitação envolveu voluntários, agentes da Guarda Civil Municipal e representantes de entidades parceiras, como a Cruz Vermelha.

Durante a atividade, foram abordados diversos riscos típicos da estação seca, com orientações práticas sobre prevenção e resposta a emergências, como incêndios em mata e baixa umidade do ar.

Saiba mais: Defesa Civil capacita voluntários para período de estiagem



