Comlurb completa 50 anos de fundação – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Celebração contou com apresentação de samba comemorativo criado por um gari – Beth Santos/Prefeitura

A Comlurb comemorou seus 50 anos nesta quinta-feira (15/05), no Palácio da Cidade, em Botafogo. Na celebração, os funcionários mais antigos da Companhia foram homenageados em nome dos cerca de 19 mil trabalhadores da empresa. A Comlurb surgiu em 1975, quando aconteceu também o primeiro processo seletivo para gari, na Central do Brasil. De lá para cá, a empresa se tornou a maior companhia de limpeza urbana da América Latina. A denominação gari tem origem no francês Pedro Aleixo Gary, que vivia no Rio e na década de 1870 fundou a primeira empresa responsável pela limpeza das ruas da cidade.

– A Comlurb tem muitos significados para a cidade. Ela é a face mais visível da Prefeitura na cidade mais incrível do mundo, o Rio de Janeiro. Vocês são a cara da cidade. Representam algo essencial: a prova de que o serviço público, quando bem conduzido, funciona de verdade. Em um país onde o serviço público foi tantas vezes difamado, vocês mostram que é possível fazer diferente. Vocês são o orgulho do Rio – declarou o prefeito Eduardo Paes, vestido com o uniforme dos garis.

Durante o evento, foi apresentado o “Samba dos 50 Anos”, composto pelo gari Rafael Drumond. Rafael contou com a companhia, no palco, do intérprete de samba-enredo Serginho do Porto. Também participaram do espetáculo o gari cavaquista André Chaves, os garis cantores Suelen Chataque e Job Mário de Almeida e o motorista cantor Jorginho da Flor.

A programação cultural contou com apresentações literárias dos garis Valdeci Boareto, e das poetisas Bruna Maria Gomes e Maria das Graças Pimenta Ribeiro. Durante a cerimônia, foi apresentado o vídeo da campanha publicitária que marca os 50 anos da Companhia.

– Celebramos hoje os 50 anos da Comlurb, uma referência na gestão de resíduos sólidos no Brasil e na América Latina. Uma Companhia pública da Prefeitura do Rio que tem como principal ativo seus 19 mil funcionários, sendo a maioria garis que cuidam diariamente da limpeza da cidade. É uma grande alegria participar desse cinquentenário – afirmou o presidente da Comlurb, Jorge Arraes.

Um dos homenageados, o gari Renato Sorriso celebrou os 50 anos da Comlurb com o mesmo entusiasmo que o tornou conhecido na Sapucaí. Funcionário da Companhia desde 1995, ele virou símbolo do Carnaval em 1998, ao improvisar um samba com sua vassoura durante um intervalo entre os desfiles. A reação do público, com aplausos e pedidos de bis, fez de sua presença uma tradição na festa.

– Participar dos 50 anos da Comlurb é muito especial. Não são apenas 50 anos, é uma história coletiva que representa o Rio de Janeiro e inspira o Brasil. A Comlurb não é só o gari, a vassoura ou as máquinas. É um coletivo que cuida do bem-estar da população. Para mim, esses 50 anos são como um filme da minha vida. Vim lá de Guadalupe, passei por Madureira, Cavalcanti, Chapadão… Aprendi muito e quero aprender mais. O que eu sinto é respeito, carinho e gratidão. Não é só vestir o uniforme, é ter sentimento – disse Renato Sorriso.

Dia do Gari é celebrado nesta sexta-feira

A Comlurb conta com mais de 13 mil garis, que comemoram seu dia nesta sexta (16/05). Entre as suas atribuições estão coleta, varrição de ruas, corte de grama, limpeza de praias, escolas e hospitais, remoção de pichações, poda de árvores, limpeza de túneis e, até, atuação como alpinistas, pendurados em cordas limpando encostas de comunidades.

Atualmente, a Comlurb remove, diariamente, das ruas, cerca de 9 mil toneladas de resíduos, incluindo coleta domiciliar, seletiva e de lixo público. A frota da Companhia é composta de 1.115 veículos e equipamentos, sendo 550 veículos pesados, 248 equipamentos, nove embarcações, 33 vans e caminhões de revitalização de praças e parques, além dos veículos de transporte de pessoal e ferramental. A Companhia conta ainda com 1.100 novos cortadores de grama portáteis.

Em 2024, foram realizados 172.678 manejos, incluindo podas e remoção de árvores. A Companhia revitalizou 2.200 parques e praças em toda cidade. A Comlurb mantém uma estrutura de limpeza nas comunidades cariocas de todas as regiões, com pontos de entrega voluntária de resíduos ou coleta porta a porta. As comunidades contam com rotina operacional de coleta domiciliar e remoção de resíduos diariamente, duas vezes ao dia. São utilizados triciclos e tratores de comunidades, próprios para vias de difícil acesso, com curvas muito fechadas e áreas mais íngremes.

A Comlurb também está presente em todos os grandes eventos da cidade. Desde o primeiro grande evento, a Rio-92, quando os garis realizaram de forma pioneira a separação do lixo reciclável no Riocentro, nada acontece na cidade que não conte com a Comlurb. A Companhia atuou nos Jogos Panamericanos, em 2007, Jogos Mundiais Militares, em 2011, Jornada Mundial da Juventude, em 2013, Copa do Mundo, em 2014, Olimpíadas e Paraolimpíadas, em 2016. E, anualmente, trabalha ininterruptamente no Carnaval e no Réveillon.

Exposição e corrida

Ainda em comemoração aos 50 anos, a Comlurb inaugurou a exposição “Expo Gari 2025 – Além da vassoura, a Magia da Arte”, com trabalhos que mostram a diversidade cultural em variados gêneros artísticos, porém numa linguagem única que passa pela conscientização e a cidadania: a arte sustentável. Desde a última quarta-feira (14/05), a exposição está aberta ao público de forma gratuita no Galpão das Artes Urbanas Helio G Pellegrino, na Avenida Padre Leonel Franca, na Gávea.

Também para marcar o aniversário, no dia 1º de junho, será realizada a Corrida e Caminhada Bora Correr, edição especial 50 anos, na Praia de Copacabana.