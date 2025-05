Com pavimentação e drenagem, Corguinho garante qualidade de vida para os moradores – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com o objetivo de ouvir as principais demandas de Corguinho para os próximos anos e a sua vocação, o governador Eduardo Riedel recebeu nesta quinta-feira (15) à tarde, o prefeito Barrinha, acompanhado de sua equipe técnica e vereadores. Riedel abriu a reunião destacando que a gestão municipalista do Governo do Estado abre espaço para que sejam apresentados os principais projetos em benefício da população de Corguinho. “Estamos novamente aqui numa nova rodada de conversas com os municípios para que o Estado apoie na construção das prioridades da população com políticas públicas”, pontuou o governador.

Com o apoio do Governo do Estado estão em execução em Corguinho R$ 6,9 milhões em pavimentação e drenagem, além da construção de uma praça no Distrito do Taboco. E nesta reunião ficou acordado que o Estado vai apoiar o município em novas obras de asfalto no bairro Nova Olaria e posteriormente em Taboco.

O prefeito Barrinha afirmou que o município possui um grande potencial turístico e a parceria com o Governo do Estado tem feito a diferença. “Junto com o asfalto vem outros benefícios e eu pediria uma atenção especial para o desenvolvimento turístico da nossa região”, pontuou.

A reunião ainda contou com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), dos secretários Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além dos deputados Mara Caseiro e Pedro Caravina.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm