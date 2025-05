Atlético-GO x Remo; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Atlético-GO x Remo é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (18) às 16 hs (horário de Brasília). A partida ttem Dragao mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Atlético-GO x Remo: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo da 8ª rodada da Série B 2025

Atlético-GO e Remo se enfrentam neste domingo, dia 18 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto marca um embate entre equipes em momentos distintos na tabela e promete fortes emoções aos torcedores.

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, além da cobertura em tempo real pelo aplicativo 365Scores, que oferece dados como escalações, estatísticas, probabilidades e acompanhamento de jogos em andamento.

Momento do Atlético-GO

O Dragão vive uma fase de instabilidade na competição. Com apenas 10 pontos conquistados, o time goiano ocupa a 13ª posição na tabela e precisa vencer em casa para não se afastar dos líderes. Na última rodada, empatou sem gols contra o Avaí fora de casa e, anteriormente, venceu o Novorizontino por 1 a 0 no Antônio Accioly.

O técnico interino Anderson Gomes tem apostado em uma formação equilibrada, mas sente a pressão por resultados mais consistentes. Jogando em casa, o Atlético-GO sabe que não pode desperdiçar pontos contra adversários diretos.

Situação do Remo

Já o Remo vive um ótimo momento. Após a conquista do Campeonato Paraense, vencendo o rival Paysandu nos pênaltis, a equipe azulina também vem bem na Série B. O time ocupa a vice-liderança, com 15 pontos, e quer manter a boa sequência.

Na última rodada, o Leão Azul venceu o Vila Nova por 2 a 0 e chega motivado para surpreender o Atlético-GO fora de casa. O técnico Daniel Paulista encontrou uma formação eficiente e aposta em jogadores experientes como Camutanga, Castro e Pedro Rocha para manter o embalo.

Prováveis escalações

Atlético-GO: A. Paixão; Raí, Alix, M. Felipe, Conrado; Luizão, Rhaldney, Maranhão; Robert, Lima, Pottker

Técnico: Anderson Gomes (interino)

Remo: M. Rangel; Alvariño, Camutanga, Reynaldo; Marcelinho, L. Martins, Castro, Caio, Rodríguez; Adailton, P. Rocha

Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem

A arbitragem da partida será definida pela CBF até a véspera do jogo. A presença do VAR está garantida, como ocorre em todas as partidas da Série B.

Palpites e odds

Apesar da posição inferior na tabela, o Atlético-GO é visto como favorito pelas casas de apostas:

Vitória do Atlético-GO: 1.88 (Sportingbet), 1.85 (Bet365), 1.92 (Superbet)

Empate: 3.30 a 3.40

Vitória do Remo: 4.10 a 4.20

Essas odds refletem o mando de campo e a expectativa de recuperação do time goiano, mas o Remo promete dificultar bastante.

Onde assistir

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Disney+ Tempo real: 365Scores

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.