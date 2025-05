ASSISTIR Ypiranga x Náutico Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (17/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Por MRNews



A partida entre Ypiranga x Náutico é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (17) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Ypiranga x Náutico: onde assistir, horário, escalações e tudo sobre o duelo da 6ª rodada da Série C 2025

Ypiranga e Náutico se enfrentam neste sábado, 17 de maio de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O duelo promete ser decisivo para as pretensões das duas equipes na competição.

Como chega o Ypiranga

O Ypiranga ocupa atualmente a 10ª colocação, com 7 pontos conquistados em cinco partidas. A equipe gaúcha vem de um empate fora de casa por 0 a 0 contra o Anápolis, e tenta aproveitar o fator casa para se aproximar do G-8, que dá acesso à próxima fase da Série C.

Sob o comando do técnico Matheus Costa, o Canarinho aposta na solidez defensiva e no talento de jogadores experientes como Marlone, além da força do ataque formado por Felipe Marques, Roger e Cristiano. Vencer em casa é essencial para manter viva a esperança de classificação.

Como chega o Náutico

O Náutico, por sua vez, ocupa a 14ª posição, com apenas 5 pontos em cinco rodadas. O time pernambucano conseguiu respirar na tabela após vencer o Confiança por 2 a 1 na última rodada, mas ainda precisa mostrar regularidade, especialmente longe dos Aflitos.

Comandado por Hélio dos Anjos, o Timbu confia na experiência do atacante Bruno Mezenga e no talento de Kelvin e Thalissinho para tentar surpreender fora de casa. A missão é dura, mas uma vitória pode recolocar o time na briga pelas primeiras posições.

Prováveis escalações

Ypiranga (Técnico: Matheus Costa):

Edson; Vitor Marinho, William Gomes, Igor Morais e Caique; Charles, João Paulo; Marlone, Felipe Marques, Roger e Cristiano.

Náutico (Técnico: Hélio dos Anjos):

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Luiz Paulo; Auremir, Marco Antônio; Patrick Allan, Thalissinho, Kelvin e Bruno Mezenga.

Onde assistir Ypiranga x Náutico ao vivo

A partida entre Ypiranga e Náutico será transmitida ao vivo pela DAZN e pelo canal Nosso Futebol, ambos via streaming. Além disso, o site 365Scores acompanha o jogo em tempo real, com lances minuto a minuto, estatísticas, escalações confirmadas e análise completa do confronto.

Ficha técnica da partida

Jogo: Ypiranga x Náutico

Ypiranga x Náutico Data: 17/05/2025

17/05/2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS) Rodada: 6ª da Série C

6ª da Série C Transmissão: DAZN, Nosso Futebol e 365Scores

Com promessa de um jogo intenso, Ypiranga e Náutico entram em campo de olho nos três pontos e na reabilitação na tabela. A expectativa é de um confronto equilibrado, com boas opções ofensivas dos dois lados.

