Al Fateh x Al-Hilal ESCALAÇÕES, ASSISTIR AO VIVO Campeonato Saudita COM IMAGENS, HOJE (16/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

O jogo entre Al Fateh x Al-Hilal acontece HOJE (16) às 13:55 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Saudita 2024 – 2025.

Al Fateh x Al-Hilal: Prévia, escalações e análise da partida pela Saudi Pro League

Nesta sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, às 13h55 (horário de Brasília), Al Fateh e Al-Hilal se enfrentam no Estádio Prince Abdullah bin Jalawi, em Al-Hasa, pela 32ª rodada da Saudi Pro League. O confronto coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na reta final da temporada: de um lado, o Al Fateh busca se afastar da zona de rebaixamento; do outro, o Al-Hilal ainda sonha — mesmo que remotamente — com o título da liga.

Situação das equipes

O Al Fateh ocupa atualmente a 13ª colocação, com 33 pontos, apenas três a mais que o 16º colocado, o Al Orubah, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Com isso, o clube comandado por José Gomes sabe que pontuar em casa é essencial para garantir sua permanência na elite do futebol saudita.

Apesar da derrota recente para o Al Wahda, a equipe vinha de uma sequência invicta de seis jogos, com quatro vitórias, incluindo um impressionante triunfo por 2 a 0 sobre o líder Al Ittihad. O bom momento no estádio em Al-Hasa também anima a torcida, já que o time soma três vitórias seguidas como mandante e tenta alcançar uma sequência de quatro triunfos consecutivos em casa pela primeira vez desde 2012.

Já o Al-Hilal vive uma realidade diferente. A equipe é a vice-líder da competição, com 68 pontos, mas vê o título cada vez mais distante, já que o Al Ittihad soma 77 pontos. Caso o líder vença o já rebaixado Al Raed um dia antes, o Al-Hilal pode entrar em campo matematicamente sem chances de conquistar o campeonato, o que pode impactar a motivação do elenco.

Apesar disso, o desempenho recente da equipe comandada interinamente por Mohammad Al-Shalhoub é sólido. São três vitórias consecutivas na liga, além de uma sequência de quatro jogos sem perder fora de casa. No duelo do primeiro turno, o Al-Hilal aplicou uma goleada de 9 a 0 no Al Fateh — placar que ainda pesa na memória dos dois times.

Desfalques e prováveis escalações

O Al Fateh não apresenta baixas significativas por lesão ou suspensão, mas o volante Suhayb Al-Zaid, emprestado pelo próprio Al-Hilal, está fora por conta de lesão no joelho. As esperanças ofensivas estão em Mourad Batna e Sofiane Bendebka, ambos com 10 gols na temporada.

No Al-Hilal, o desfalque mais sentido é o do atacante Marcos Leonardo, fora por motivos pessoais. Joao Cancelo e Yasser Al-Shahrani também desfalcam o setor defensivo. Em compensação, o time conta com a boa fase de Aleksandar Mitrovic (16 gols) e Salem Al-Dawsari (14 gols), que marcou três vezes na última partida.

Provável escalação do Al Fateh:

Al-Aqidi; Baattia, Fernandes, Saadane, Al Zarie; Youssef, Bendebka; Batna, Vargas, Sbai; Ferreira

Provável escalação do Al-Hilal:

Bono; Al Yami, Al Tambakti, Koulibaly, Al-Harbi; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Mitrovic, Al-Dawsari

Palpite e análise

Mesmo jogando fora de casa, o Al-Hilal chega com amplo favoritismo, não apenas pelo elenco tecnicamente superior, mas também pelo histórico recente contra o adversário. Foram quatro vitórias consecutivas sobre o Al Fateh, com um agregado de 14 a 1 nos últimos encontros.

O Al Fateh, no entanto, vive bom momento em seu estádio e já mostrou que pode surpreender os grandes da liga. Se conseguir repetir a atuação que teve contra o Al Ittihad, pode complicar a vida do Al-Hilal, principalmente se a equipe da capital já entrar em campo sem chances de título.

A expectativa é por um jogo movimentado, com chances para os dois lados, mas com leve vantagem para o time visitante, que ainda tem objetivos importantes a cumprir nesta reta final.

Onde Assistir

A partida será transmitida nas plataformas de streaming da Pro League Saudita.