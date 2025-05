Agência Minas Gerais | Palácio das Artes dá início a nova modalidade de visitas guiadas abertas ao público

Relacionadas



O Palácio das Artes inaugura neste sábado (17/5), às 10h, uma nova modalidade de visitas guiadas. A partir desta data, qualquer pessoa interessada em conhecer o espaço cultural poderá se inscrever pelo e-mail [email protected] e, quinzenalmente aos sábados, integrar os grupos nas Visitas Patrimoniais conduzidas por mediadores do programa Educativo do Palácio das Artes. A iniciativa integra o AMA – Ano Mineiro das Artes, programa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult).

A ação inaugural começa no Hall de Entrada, depois segue para o Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, e então para o Cine Humberto Mauro. Em seguida, os visitantes conhecerão as Galerias Arlinda Corrêa Lima, Genesco Murta e Mari’Stella Tristão, e depois a Sala Juvenal Dias e o Teatro João Ceschiatti.

A visita se encerra pouco antes do meio-dia, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard. Além de destacar a programação, como a exposição “Lorenzato: Imaginação Criativa”, a equipe de mediadores trará aos visitantes uma contextualização histórica e explicações, por exemplo, sobre as personalidades que dão nome aos espaços.

“O Palácio das Artes é um centro cultural vivo, pulsante, potente e profundamente democrático. Esta casa simboliza o compromisso de Minas Gerais com o acesso amplo, plural e inclusivo à cultura. Com as visitas guiadas, reafirmamos essa missão”, destaca o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

Por dentro do Palácio das Artes

Esta primeira Visita Patrimonial acontece no contexto da 23ª Semana Nacional de Museus, que em 2025 destaca o patrimônio imaterial como fonte viva de memória e inspiração. A atividade convida o público a explorar os espaços do Palácio das Artes e mergulhar em sua história: da concepção arquitetônica às transformações ao longo das décadas, revelando curiosidades e memórias que ajudam a compor a identidade do equipamento gerido pela Fundação Clóvis Salgado (FCS).

“Mais do que uma visita, é um encontro com o passado e o presente de um dos principais equipamentos culturais de Minas – um convite a perceber a arte, a arquitetura e a memória como partes de um patrimônio vivo e coletivo”, ressalta o presidente da Fundação Clóvis Salgado, Sérgio Rodrigo Reis.

Embora a FCS já promova visitas regularmente, elas são, em sua maioria, voltadas para grupos agendados – especialmente escolas e instituições educativas, mas também outros, como família e grupos de amigos. Essas visitas têm como foco principal as exposições em cartaz, sendo direcionadas conforme o perfil do grupo (idade e interesses, por exemplo), com mediação nas galerias e, às vezes, a depender da agenda ou da solicitação, uma prática de ateliê complementar.

A coordenadora do Programa Educativo e de Mediação Cultural da FCS, Dulcilene Fonseca, explica as diferenças das visitas que ocorrem periodicamente. “A modalidade que vamos iniciar será aberta ao público geral, com inscrições individuais, e tem como objetivo apresentar o Palácio das Artes como um espaço em constante transformação. Diferentemente das outras, cada edição dessa visita será única, justamente porque ela percorre bastidores e áreas funcionais da instituição, que podem estar em diferentes usos: podemos encontrar montagens de cenários, ensaios, passagens de som, movimentações técnicas”, ressalta.

Palácio da Liberdade

O Palácio da Liberdade, também gerido pela Fundação Clóvis Salgado, promove visitas mediadas temáticas aos sábados e domingos, às 11h e 15h. No espaço ocorrem também visitas teatralizadas duas vezes ao mês, aos domingos. As ações são voltadas ao público espontâneo, com entrada gratuita e cadastro na recepção para os visitantes.

Neste sábado (17/5) e também no domingo (18/5), como parte da 23ª Semana Nacional de Museus, acontecem visitas mediadas com o tema “O Palácio na Rota do Tempo”. O público será estimulado a explorar memórias, vivências e possibilidades de futuro a partir de temas como patrimônio, cidadania, liberdade, identidade e pertencimento. Até o fim de maio, estão previstas outras três ações semelhantes, além de uma visita teatralizada. A agenda completa pode ser conferida no neste site.