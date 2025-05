Agência Minas Gerais | Investimentos da Copasa crescem quase 50% no primeiro trimestre de 2025 

Após bater recorde de investimentos durante todo o ano de 2024, que superaram os R$ 2 bilhões em obras de saneamento em Minas Gerais, a sequência de alta nos aportes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) também surpreendeu nos primeiros três meses deste ano.

Segundo balanço do primeiro trimestre de 2025 (1T25), divulgado nesta semana, a companhia investiu R$ 543,2 milhões, um incremento quase 46% superior ao mesmo período de 2024, quando a empresa investiu R$ 372,4 milhões. Incluindo a subsidiária Copanor, o total investido foi de R$ 556,7 milhões.

Os avanços da Copasa nos últimos anos podem ser averiguados nos recursos investidos na companhia. Os investimentos realizados apenas nos três primeiros meses de 2025 equivalem ao total investido durante todo o ano de 2019.

Após profissionalizar a gestão da companhia, os montantes destinados à melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário vêm batendo recordes ano a ano. Os resultados estão alinhados ao robusto Programa de Investimentos da Copasa que, até 2029, prevê o montante de R$ 17 bilhões.

O desempenho da empresa no 1T25 teve impactos ainda na redução do índice de inadimplência, que atingiu a marca de 2,86% em março de 2025, menor índice da história, um reflexo das ações eficientes de cobrança e gestão da carteira.

A tendência confirma a trajetória de queda dessa taxa como uma das menores dos últimos anos (em março de 2024 a taxa foi de 3,03% contra 3,15% em março de 2023 e 3,56% em 2022). O índice de perdas na distribuição de água foi a 37,5% em março de 2025 contra 39,2% em março de 2024.

A Copasa também fechou o primeiro trimestre de 2025 com um lucro líquido de R$ 428,5 milhões. O resultado representa um crescimento de 21,9% em relação ao registrado no 1º trimestre do ano passado – R$ 351,6 milhões.

Com isso, o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) registrado de janeiro a março de 2025 foi de R$ 813,5 milhões, 16,1% superior ao valor do 1T24 (R$ 700,7 milhões). A margem EBITDA, calculada a partir da divisão do EBITDA pelo somatório da receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos, atingiu 43,3%.

Avanço na cobertura de esgoto

Em março de 2025, o índice de cobertura para esgoto coletado e tratado da Copasa, em sua área de abrangência, registrou 78,2% em março de 2025 (77,3% em dezembro de 2024).

Esse índice era de pouco mais de 72% em 2020. O foco da Copasa é expandir os investimentos para ampliar as redes de coleta e tratamento de esgoto, com o fim de atingir a universalização do serviço de esgotamento sanitário estabelecida pelo Novo Marco do Saneamento, ou seja, cobertura de 90% da população com coleta e tratamento até 2033. Em relação ao serviço de água, a Copasa já superou o índice de cobertura determinado pelo Novo Marco para mais de 99%.