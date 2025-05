Vestibulinho Cephas encerra inscrições no dia 19

Henrique Macedo





As inscrições para o Vestibulinho 2025 do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) vão até a próxima segunda-feira (19). São oferecidas 400 vagas em sete cursos para as turmas do segundo semestre de 2025.

A prova será no dia 1º de junho, com duração de 3 horas, nas escolas municipais Emefi Maria Aparecida Ronconi e Emefi Suely Antunes de Mello.

O edital completo está disponível no site do Cephas, com as especificações e exigências de cada curso. Um dos principais requisitos é comprovar residência em São José dos Campos há pelo menos dois anos.

Os interessados devem se inscrever até 19 de maio pelo site da organizadora do certame, mediante o pagamento de taxa de R$19 por meio de boleto gerado automaticamente no ato da inscrição.

Confira os cursos e vagas:

Administração (120)

Enfermagem (40)

Mecânica (80)

Eletrônica (40)

Química (40)

Edificações (40)

Hospedagem (40)



Cronograma

Inscrições: até 19 de maio

Prova: 1º de junho

Divulgação do resultado final: 16 de junho

Início das aulas: 24 de julho



