Vacinação antirrábica de rotina nos bairros já vacinou 228 animais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba segue com a vacinação antirrábica de rotina em diversos bairros do município. A ação, coordenada pela Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal dos animais e facilitar o acesso da população ao serviço.

Já foram realizadas ações no Ipiranguinha, em duas datas, além de contemplar os tutores do Camburi e do Horto, vacinando 228 animais (155 cães e 73 gatos). Só na última ação, realizada na quarta-feira,14, no bairro Horto, foram imunizados 44 animais, sendo 35 cães e nove gatos.

A próxima etapa da vacinação acontecerá no bairro Rio Escuro, no dia 21 de maio, próxima quarta-feira, das 9h às 12h, na sede da Sociedade Amigos do Bairro do Rio Escuro- SABRE, localizada na Estrada Acrísio Ceschi, 460.

A vacinação é gratuita e voltada a cães e gatos com mais de quatro meses de idade, que estejam em boas condições de saúde. Para participar, é necessário realizar agendamento prévio por meio do telefone da UVZ: (12) 3834-2323 – serviço disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

De acordo com a médica veterinária responsável pela UVZ, Joana Pedro, a vacinação antirrábica é essencial para manter a segurança da população e dos animais.

“A raiva é uma doença grave e fatal, tanto para os animais quanto para os humanos. Essas ações nos bairros são fundamentais para garantir que mais tutores tenham acesso ao serviço e mantenham seus pets protegidos”, afirmou.