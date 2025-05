Tamoios terá interdição para cargas superdimensionadas

Ana Lúcia Abranches





Secretaria de Mobilidade Urbana

O trecho municipal da Rodovia dos Tamoios (do km 5 até o Trevo do DCTA) será afetado pela passagem de duas composições (uma por dia) transportando dois reatores (5,88m de altura, 5,06m de largura e 183 toneladas) com destino à REVAP em São José dos Campos nesta quarta (14) e quinta-feira (15).

Para que a operação seja realizada com segurança, serão necessários alguns desvios pontuais do trânsito, assim como alguns momentos de interdição da via.

Toda a operação, nos dois dias, será acompanhada por agentes de mobilidade para orientar o trânsito e garantir a segurança. Após a passagem das cargas as vias serão totalmente liberadas.



