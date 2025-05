Setores da Saúde apresentam rotinas e desafios ao Comus – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Depois de encantar plateias de teatros, escolas e festivais, o espetáculo ‘Esperançar’, dos alunos do grupo Kairós, da Escola Municipal Padre Pedro Serrão, se tornou obra cinematográfica, com sua pré-estreia lançada oficialmente nesta quinta-feira (23), com a presença do prefeito Cícero Lucena, no Cineplex do Mag Shopping. O gestor municipal deu visibilidade ao grupo na […]