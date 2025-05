servidores da SES e HRMS arrecadam centenas de agasalhos e cobertores para famílias carentes – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Estender a mão e aquecer quem precisa. Com este sentimento de solidariedade a SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou terça-feira (13) a entrega dos itens arrecadados durante a campanha do Governo do Estado ‘Seu abraço aquece – Doe calor e faça o bem’.

Entre roupas, calçados e cobertores, a SES e o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) arrecadaram centenas de peças para doação. Os itens arrecadados serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, ficou satisfeito com o empenho da sua equipe.

“Estender a mão e aquecer quem mais precisa é um gesto de humanidade que nos enche de orgulho. O empenho e a generosidade das equipes da SES e do HRMS demonstram o verdadeiro espírito de solidariedade que move o nosso trabalho, pois essas peças arrecadadas farão uma diferença significativa na vida de muitas famílias em situação de vulnerabilidade em nosso Estado. Agradeço imensamente a todos que contribuíram para aquecer não só o corpo, mas também o coração dessas pessoas”, disse o secretário.

“Gostaria de agradecer de coração a cada um de vocês pelo gesto carinhoso de trazer cobertores, roupas e tudo que possa aliviar o sofrimento de quem precisa. Essa solidariedade fortalece não só quem recebe, mas também nosso trabalho em equipe e o sentimento de pertencimento a esta rede de servidores unidos por um bem maior. Agradeço também à Mônica e ao Gurgel pelo compromisso e dedicação, que inspiram a todos nós. Que Deus recompense a todos vocês e suas famílias em dobro”, enfatizou a secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone.

Madrinha da ação, a primeira-dama Mônica Riedel, esteve presente durante a entrega e fez um agradecimento especial aos colaboradores da saúde.

“Esta iniciativa, focada na doação e no envolvimento de todos os servidores, demonstra o abraço da nossa comunidade à quem mais precisa. A essência da campanha é justamente essa: acolher a todos e não deixar ninguém para trás. Embora a demanda seja grande, trabalhamos incansavelmente para alcançar o maior número possível de pessoas. Ver a união de vocês hoje me deixa muito feliz, pois impulsiona essa campanha que cresceu tanto e Já conseguimos atender além de Campo Grande, mais 18 cidades do interior”, afirmou a primeira-dama.

“Mônica, sua participação e dedicação como madrinha nos alegram e inspiram profundamente com seu exemplo de cidadania e solidariedade. Maurício e Cris, obrigado pela acolhida e engajamento constante nesta campanha. Reforço que cada agasalho, calçador e cobertor doado faz uma enorme diferença na vida de alguém, pois um gesto simples para nós pode ser transformador para quem recebe”, destacou o secretário-adjunto de Administração, Roberto Gurgel.

A campanha ‘Seu abraço aquece’ arrecada cobertores e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação que serão doados para entidades beneficentes e organizações não governamentais em Mato Grosso do Sul.

A campanha iniciou as arrecadações no dia 9 de abril e segue até o dia 19 de maio. As doações podem ser feitas em caixas de arrecadação espalhadas por secretarias, autarquias e fundações do Estado, além dos pontos de coleta de instituições parceiras.

A campanha foi criada no Governo do Estado em 2015 e ao longo da última década foi crescendo e cada vez mais ganhando espaço e o coração de quem quer ajudar. Na edição passada (2024) foram arrecadadas 189 mil peças, distribuídas para mais de 300 entidades filantrópicas.

Neste ano a campanha tem a participação de 19 correalizadores, entre instituições de classe e representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, além de empresas da iniciativa privada.

Helton Davis, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis