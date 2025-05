Seop e Guarda Municipal montam esquema operacional para jogo no Maracanã – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) vão atuar com 205 agentes na operação de ordenamento do jogo entre Flamengo e LDU (Equador), nesta quinta-feira (15/05), às 21h30, no Maracanã.

As equipes atuam com foco no ordenamento urbano e no controle do trânsito nas principais vias de acesso ao estádio, como as avenidas Maracanã, Professor Manoel de Abreu, Rei Pelé e ruas Professor Eurico Rabelo e São Francisco Xavier.

A operação também vai contar com reforço dos grupamentos especiais de Cães, Tático Móvel e de Operações Especiais.

A Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques, vinculada à Seop, vai atuar com seis reboques no entorno do Maracanã durante toda a partida.

É bom lembrar que não haverá áreas de estacionamento na região. Por isso, a Guarda Municipal recomenda aos torcedores que priorizem o transporte público para chegar ao estádio, que conta no seu entorno com estações de trem e metrô (Maracanã e São Cristóvão), além de diversas linhas de ônibus.