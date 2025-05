Seop apreende e descarta 12 toneladas de entulhos no entorno da comunidade da Mangueira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A desobstrução aconteceu na Rua Visconde de Niterói nas imediações da Mangueira. Foto: Divulgação/Seop

A Secretaria de Ordem Pública realizou nesta quarta-feira, dia 14, mais uma operação de ordenamento e desobstrução de área pública na Rua Visconde de Niterói nas imediações da comunidade da Mangueira, área que sofre influência do crime organizado.

Durante a ação foram apreendidas e descartadas 12 toneladas de entulhos como colchões, caixotes, pallets, casebres insalubres feitos de papelão e madeira, além de cinco facas e objetos perfurocortantes. Agentes da Secretaria de Assistência Social ofereceram acolhimento para 12 pessoas em situação de rua, mas ninguém aceitou

– Hoje estivemos mais uma vez na Rua Visconde de Niterói para realizar operação de ordenamento e desobstrução de área pública. Ali é uma região em que realizamos ações de ordenamento rotineiras, assim como na Rua Couto de Magalhães, em Benfica, e na Praça dos Estivadores, no Centro. Infelizmente são áreas que as pessoas insistem em seguir descartando materiais e ocupando ilegalmente as calçadas, mas não vamos aceitar esse tipo de irregularidade e seguiremos com as ações nesse sentido -, explica o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.