Semana do MEI 2025 oferece capacitação gratuita – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Semana do Microempreendedor Individual (MEI) 2025 acontece de 26 a 30 de maio e contará com uma programação especial voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios em todo o Brasil. Promovido pelo Sebrae, o evento reúne uma série de atividades gratuitas, como palestras, oficinas, videocasts, cursos e oportunidades de networking, com foco na capacitação de atuais e futuros empreendedores.

Em Ubatuba, as ações serão promovidas pelo Sebrae Aqui, com atendimentos presenciais e formações online, integradas ao calendário nacional da Semana do MEI. A proposta é incentivar a formalização de negócios e oferecer orientações práticas sobre temas como gestão financeira, planejamento, marketing digital, inovação e vendas.

A programação começa no dia 26, às 14h, com o videocast “Ninguém empreende sozinha – O poder das redes de contatos para mulheres”. Nos dias seguintes, serão oferecidos cursos 100% pelo WhatsApp e transmissões ao vivo com temas práticos e atuais para o universo empreendedor.

Confira a programação da Semana do MEI em Ubatuba:

26/05 – 14h

Videocast: Ninguém empreende sozinha – O poder das redes de contatos para mulheres

Inscreva-se aqui – https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/6837/turma/34719351

27/05 – 09h às 18h

Curso por WhatsApp: Formalização do MEI

Inscreva-se aqui – https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/7275/turma/34780204

27/05 – 14h

Videocast: Vender Online – Por onde começar e como bombar nas plataformas

Inscreva-se aqui – https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/6837/turma/34719399

28/05 – 14h

Videocast: Organize suas Finanças – Como as finanças da empresa impactam sua vida

Inscreva-se aqui – https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/6837/turma/34719459

29/05 – 09h às 18h

Curso por WhatsApp: Técnica de Vendas

Inscreva-se aqui – https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/7277/turma/34780285

29/05 – 14h

Videocast: Turbine suas vendas e tenha melhores resultados

Inscreva-se aqui – https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/6837/turma/34719486

30/05 – 14h

Videocast: Formalização do MEI

Inscreva-se aqui – https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/6837/turma/34719512

Atendimento local

O Sebrae Aqui Ubatuba oferece atendimento presencial gratuito para orientações e inscrições, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Supermercado Shibata (Rodovia Oswaldo Cruz, 754 – Piso Térreo – Jardim Carolina).

Para mais informações, entre em contato pelo telefone/WhatsApp: (12) 3832-4402 ou pelo e-mail: [email protected].