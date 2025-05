RESULTADO DO SORTEIO MAIS MILIONÁRIA 250 DE HOJE QUARTA (14/05)

Posted on

Gabigol com Camisa do Corinthians? Designer Analisa Suposta Foto e Levanta Dúvidas Fonte: Lancenet Uma foto de Gabigol, atacante do Flamengo, vestindo uma camisa do Corinthians causou alvoroço nas redes sociais na noite de quinta-feira (16). A assessoria de imprensa do jogador rapidamente alegou que a imagem era uma montagem, mas um designer especializado em […]