Remo x Vila Nova ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Remo x Vila Nova é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (14) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Remo omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Remo x Vila Nova: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo da Série B 2025

Remo e Vila Nova se enfrentam nesta quarta-feira, 14 de maio, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, em confronto direto na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo é válido pela 7ª rodada e promete fortes emoções, com ambas as equipes disputando posições no G-4 da competição.

O Leão Azul chega embalado após conquistar o título do Campeonato Paraense diante do Paysandu e, agora, foca suas forças na Série B, onde permanece como o único time invicto entre as Séries A e B do Brasileirão. O Remo ocupa atualmente a quarta colocação, com 12 pontos, um a menos que o adversário goiano, o que torna o duelo um verdadeiro confronto de “seis pontos”.

Onde assistir Remo x Vila Nova ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma Disney+, e o tempo real com todos os lances estará disponível no ge.globo.

Escalações prováveis

Remo – Técnico: Daniel Paulista

O time paraense terá desfalques importantes, como Jaderson, que se recupera de uma concussão cerebral, e Maxwell, com lesão na clavícula. Outros atletas como Klaus, Sávio, Alan Rodríguez e Janderson também são dúvidas. O volante Pavani está suspenso.

Provável time do Remo:

Marcelo Rangel; Kadu, Camutanga, Reynaldo e Thalys; Caio Vinicius, Luan Martins e Pedro Castro; Marcelinho, Pedro Rocha e Felipe Vizeu.

Desfalques: Jaderson, Maxwell (lesionados), Pavani (suspenso).

Pendurados: Luan Martins, Marcelinho, Pavani e Vizeu.

Vila Nova – Técnico: Lacerda

A equipe goiana também enfrenta problemas com lesões. Os atacantes Júnior Todinho e Labandeira seguem vetados, além de Jean Mota, Bruno Mendes, Éric Davis, Kozlinski e Emerson Urso, que continuam em recuperação.

Provável time do Vila Nova:

Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique (ou Arilson) e Diego Torres; Vinícius Paiva, Gabriel Poveda e Gabriel Silva.

Desfalques: Jean Mota, Júnior Todinho, Labandeira, Bruno Mendes, Éric Davis, Kozlinski e Emerson Urso.

Pendurados: Walisson Maia, Arilson e o técnico Lacerda.

Arbitragem da partida

Árbitro principal: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA) Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Dewson Fernando Freitas da Silva (PA) VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

Momento das equipes

O Remo vive grande fase, com um elenco confiante e apoio massivo da torcida no Mangueirão. Pedro Rocha, destaque do time, afirmou que a conquista do Parazão deu ainda mais motivação ao grupo para lutar pelo acesso à Série A.

O Vila Nova, por sua vez, mantém regularidade e ocupa posição de destaque na tabela. Mesmo com desfalques no ataque, a equipe confia no entrosamento de Gabriel Silva e Vinícius Paiva para buscar pontos fora de casa.

