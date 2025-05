Programa “HumanizAção” acolhe 31 pessoas em situação de rua nesta quarta-feira (14) – Agência de Notícias

Posted on

Guardas municipais da 1ª Inspetoria (Centro) e equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social atuaram em conjunto, neste domingo (22/1), no acolhimento de um idoso de 94 anos que foi abandonado na Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo. Os guardas municipais estavam atuando no entorno do terminal rodoviário, reforçando o patrulhamento preventivo pela Operação Verão, […]