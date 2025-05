Primeiro dia do encontro com a União Nacional dos CME é sucesso – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Até sexta-feira, 16, Ubatuba sedia o 1º Encontro com a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME/SP), com o tema “Gestores e Conselheiros Tecendo um Caminho Democrático de Direitos”. O evento reune conselheiros, gestores, profissionais da educação e demais interessados no tema para um momento de formação, troca de experiências e fortalecimento das políticas públicas educacionais.

A abertura ocorreu na manhã do dia 14 e contou com a presença do secretário municipal de Educação, Josué Gulli, e da supervisora de ensino, Fatinha Barros, além de representantes de outros conselhos municipais e participantes vindos de cidades vizinhas, como Ilhabela e Caraguatatuba.

O encontro foi promovido por meio de uma parceria entre o Conselho Municipal de Educação de Ubatuba (CME) e a UNCME São Paulo, com apoio da diretoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Educação. Desde 2022, o CME de Ubatuba é filiado à UNCME/SP, o que tem permitido a ampliação da formação continuada dos conselheiros e o fortalecimento do debate educacional no município.

Primeiro dia

O primeiro dia foi marcado por uma série de palestras com especialistas convidados pela UNCME, abordando temas como o papel e as competências dos Conselhos Municipais de Educação, a importância dos Planos Municipais de Educação e do Plano Municipal da Primeira Infância, entre outros assuntos fundamentais para a gestão democrática da educação.

“Foi um dia muito intenso e produtivo. Tivemos palestras que explicaram com clareza o funcionamento dos conselhos, suas deliberações e a importância do planejamento educacional. Cada fala era mais interessante que a anterior. Todos saíram encantados com o conteúdo e com a qualidade dos palestrantes”, destacou a presidente do Conselho Municipal Escolar de Ubatuba e coordenadora de Arte da SME, Adriana Dias.

A programação segue nos dias 15 e 16, com oficinas temáticas voltadas à prática dos conselhos, visando aprofundar o conhecimento dos participantes e promover a articulação entre os diferentes atores da educação municipal.