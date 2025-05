Primeiro bebê da Semana do Bebê 2025 nasce na Santa Casa de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na madrugada de segunda-feira, 12, às 4h20, nasceu Lara da Conceição Leme, o primeiro bebê da Semana do Bebê 2025. Filha de Mariana de Paula Leme, a pequena Lara veio ao mundo com 3.060 kg, na Santa Casa de Ubatuba.

Como parte das ações da Semana do Bebê, a mamãe recebeu um kit de mini enxoval com itens essenciais para os primeiros cuidados da recém-nascida. A entrega do enxoval, que também contou com doações do Instituto Saúde Pró-Ubatuba, foi realizada por representantes do Comitê da Primeira Infância e da Santa Casa na manhã desta quarta-feira, 14.

Mariana agradeceu a entrega e ainda comentou que tem um filho de 13 anos e que ele está muito feliz e empolgado com a chegada da pequena Lara, além de compartilhar sua avaliação sobre os cuidados recebidos. “Tenho 31 anos e também estava ansiosa para ter uma menina. Fui muito bem recebida na Santa Casa, tive todos os cuidados para a minha cesárea e, posteriormente, para efetuar uma laqueadura. Achei o atendimento ótimo”, destacou a mãe.

A Semana do Bebê é uma iniciativa para fortalecer políticas públicas voltadas à Saúde, Educação e proteção das crianças desde a gestação, promovendo uma rede de apoio às famílias e o desenvolvimento integral dos pequenos ubatubenses.

