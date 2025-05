Prefeitura inscreve para 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

15/05/2025 |

15:00 |

19

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) iniciou, nesta quinta-feira (15), as inscrições para a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que será realizada nos dias 22 e 23 de maio. O evento será no auditório da Federação Espírita Paraibana, na Avenida General Bento da Gama, nº 555, no bairro da Torre.

Com o tema o ‘Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participações’, o encontro tem como objetivo abrir um espaço para dialogar sobre os direitos da pessoa idosa e discutir políticas públicas que garantam seus direitos.

As inscrições devem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/5-conferencia-municipal-dos-direitos-da-pessoa-idosa/2955540 , onde os interessados poderão escolher seu Eixo. Podem ser feitas até o dia 22 de maio, antes de começar o período do credenciamento, às 12h. Os participantes vão receber certificado, com comprovação da carga horária de 12h.

Programação

Dia 22 (Tarde):

12 às 14h – Credenciamento

13h -Apresentação cultural

14h -Abertura e mesa de autoridades

14:30 – Palestra magna

15h – Leitura e aprovação do Regimento da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de João Pessoa

16h – Encerramento e coffee break

Dia 23 (Manhã):

8:30 -Acolhimento e coffee break

9h – Grupos de trabalho com os eixos temáticos

Eixo I –Financiamento das Políticas Públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais.

Eixo II – Fortalecimento das Políticas para a proteção à vida, à saúde e ao acesso ao cuidado integral da pessoa idosa.

Eixo III – Proteção e Enfrentamento a todas as formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa.

Eixo IV – Participação Social, Protagonismo e Vida Comunitária na perspectiva das múltiplas velhices.

Eixo V – Consolidação e Fortalecimento da atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como Política do Estado Brasileiro.

11:00 – Finalização dos grupos de trabalho por eixo temático

11:30 – Almoço

13:30 – Plenária (debate das aprovações das propostas)

16h -Plenária Final (eleição e apresentação dos delegados)

16:30 – Coffee Break