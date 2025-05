Prefeitura faz capacitação de Conferência de Assistência Social

Posted on

A Secretaria Municipal de Saúde realizará no dia 29 de fevereiro, uma audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023 e um demonstrativo das atividades desenvolvidas ao longo do ano passado. A apresentação das receitas e despesas da pasta, referentes aos meses de setembro a dezembro, acontecerá às 17h, no Teatro Municipal […]