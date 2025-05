Prefeitura anuncia obras de complexo viário para interligar Parque São Bento e Carandá – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Parcerias (Separ), anunciou, nesta quarta-feira (14), as obras de construção de um complexo viário que vai interligar entre os Residenciais Carandá e Altos do Ipanema, com o Parque São Bento, na Zona Norte da cidade.

A obra prevê a implantação de uma avenida de mão dupla de tráfego, com largura total de 30 metros, composta por calçadas, pistas de rolamento e canteiro central, com extensão aproximada de 1,4 quilômetro. Essa extensão toda contempla, ainda, ciclovia, sistema de iluminação, paisagismo, além de infraestrutura de drenagem e demais redes.

“Essa ligação entre Parque São Bento e Carandá é uma demanda antiga da população em que não medimos esforços para que se tornasse realidade. Só tenho a agradecer a todos pelo apoio, empenho e dedicação”, destacou o prefeito Rodrigo Manga, durante a solenidade de anúncio das obras.

O complexo abrange uma ponte, também de dupla mão, sobre o Rio Sorocaba, ligando a nova avenida à via Vinicius de Moraes, no Parque São Bento. A obra, prevista para ser executada em 18 meses a partir da ordem de início, será viabilizada a partir de recursos financeiros do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), já aprovados.

A obra estará a cargo do Consórcio Ligação São Bento Carandá, vencedor de licitação pública e composto pelas empresas Casamax Comercial e Serviços Ltda., Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. e Hb20 Construções Ltda. O valor do empreendimento é de aproximadamente R$ 43,8 milhões.

A partir desse empreendimento, a Administração Municipal propiciará a melhoria na mobilidade dos munícipes que residem nos residenciais Carandá e Altos do Ipanema, integrando ambos ao Parque São Bento, um bairro mais estruturado com comércio e serviços, de modo melhorar a qualidade de vida dos moradores.

A obra viária evitará o acesso exclusivamente pela rodovia Emerenciano Prestes de Barros (Sorocaba/Porto Feliz), trazendo mais segurança e conforto, uma vez que pela nova via circularão ônibus que alimentarão o Terminal São Bento, integrando com a linha tronco do BRT, garantindo mais agilidade no deslocamento.

Esse complexo faz parte do conjunto de ações do programa “Sorocaba Tem Pressa”, uma iniciativa criada em 2021 pela atual Administração Municipal, com o objetivo de conferir agilidade às obras de mobilidade em andamento e iniciar novos empreendimentos nessa área.

Estiveram presentes no evento, além do prefeito, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sirlange Frate Maganhato, e os secretários municipais de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; de Habitação (Sehab), Sérgio Barreto; de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Darwin José de Almeida Rosa; de Parcerias (Separ), Jéssica Pedrosa; da Mulher (Semul), Rosângela Perecini e o Ouvidor Geral, Evandro Bueno. Estiveram presentes também os vereadores Rogério Marques e Rafael Militão.