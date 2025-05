Palestras marcam abertura oficial da 9ª Semana do Bebê em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na noite de terça-feira, 13, o Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto foi palco da abertura oficial da 9ª Semana do Bebê de Ubatuba. Com o tema “Tempo de qualidade em família”, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube e marcou o início de uma semana dedicada à reflexão, mobilização e ações voltadas à primeira infância.

A solenidade contou com falas de autoridades e profissionais das áreas de Saúde, Assistência Social e Educação, além de uma palestra com o professor e psicoterapeuta Sandro Franco.

Após a abertura com a responsável pelo Comitê da Primeira Infância, Roc Sane Nassa, a coordenadora da Atenção Básica da Secretaria de Saúde e membro do Comitê, Natália Gaspar, destacou que a Semana do Bebê representa um momento essencial para reafirmar o compromisso com o cuidado desde os primeiros momentos da vida. “Essa semana é um marco importante para reafirmarmos o nosso compromisso com a primeira infância, ressaltando que os cuidados com a saúde e o desenvolvimento das nossas crianças começam ainda na gestação. Acolher, orientar e cuidar das gestantes e dos bebês é essencial para construirmos um futuro mais saudável”, afirmou. Ela lembrou que todas as Unidades de Saúde, incluindo as especializadas, estão mobilizadas com ações voltadas para gestantes, bebês e famílias.

A secretária de Assistência Social, Silvia Issa, enfatizou o caráter coletivo da iniciativa, comentando que “essa semana representa muito mais do que uma programação. É um chamado para toda a comunidade — pais, mães, cuidadores, profissionais e gestores públicos — para que juntos possamos garantir um começo de vida saudável, seguro, acolhedor e com direitos garantidos a todas as crianças.”

“A criação da Semana do Bebê tem como objetivo enfatizar a primeira infância, que é um período importantíssimo. O que for feito — ou deixado de fazer — do nascimento aos 6 anos vai refletir no futuro de cada ser humano. É um momento para refletirmos sobre nosso papel na formação da presente e das futuras gerações”, acrescentou o O secretário de Educação, Josué Gulli.

Palestras

Convidada especial da noite, a médica Marcela Pelegrino Rodrigues, pós-graduada em psiquiatria infantil, trouxe uma reflexão potente: “O tema é extremamente relevante porque a gente não tem tempo. A gente fala ‘amor’, fala ‘tá tudo seguro’, mas e o tempo de verdade ao lado dessas crianças? Se há 40 ou 50 anos houvesse uma Semana do Bebê, muitos de nós talvez estivéssemos hoje com menos antidepressivos, menos ansiolíticos, menos terapia”, pontuou.

A noite foi encerrada com a palestra principal, ministrada pelo professor Sandro Franco, que abordou de forma sensível e provocadora temas como tempo de qualidade, quantidade e intensidade da presença dos pais, conteúdos e valores transmitidos, o poder do afeto e da interação, a importância dos elogios corretos e os riscos de mimar os filhos. “A fala articula o pensamento”, destacou, antes de concluir com uma apresentação musical da canção “Trem Bala”, reforçando a mensagem de presença e conexão emocional na infância.

O evento ainda foi abrilhantado com três apresentações: uma, do projeto da EM Tancredo, denominado “Vem Dançar”, outra com representantes do Centro de Treinamento Nassa e ainda, uma exibição internacional com o grupo sul-africano Troubador.

A programação da Semana do Bebê segue até 16 de maio, com atividades em diversas regiões do município. A iniciativa é uma parceria intersetorial entre as secretarias municipais e visa fortalecer políticas públicas voltadas à primeira infância em Ubatuba.