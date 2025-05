Orquestra Sinfônica de Sorocaba tem apresentações em homenagem aos 90 anos do Maestro Duda – Agência de Notícias

A Orquestra Sinfônica de Sorocaba (OSS) terá dois concertos, nesta sexta-feira (16), às 20h, e domingo (18), às 19h, em homenagem aos 90 anos de Maestro Duda, nome artístico de José Ursicino da Silva, um dos mais importantes músicos brasileiros. As apresentações contam com direção artística de Eduardo Pereira, regência do maestro convidado Marcelo Jardim e participação do solista Rafael Peregrino, que assume o xilofone em uma das peças.

O repertório das apresentações reúne obras de diferentes nacionalidades e estilos, traçando um panorama vibrante e colorido da música orquestral, com destaque para a brasilidade e o espírito festivo da homenagem.

O público poderá conferir peças como a Sinfonietta nº 1, de Heitor Villa-Lobos; “Concertino para Xilofone e Orquestra”, do japonês Toshiro Mayuzumi, interpretada pelo solista convidado Rafael Peregrino; Sinfonietta Seconda “Carnavale”, do compositor brasileiro Ernani Aguiar; e para finalizar “Suíte Marajoara”, do homenageado Maestro Duda.

Os concertos fazem parte da programação especial que celebra o aniversário de 33 anos da Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba (Fundec), que conta com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), e integram a série “William Fabri”, da temporada de 2025, em homenagem ao violista que atuou na orquestra e é considerado um dos pilares fundamentais para sua história. William foi um dos fundadores da Sinfônica de Sorocaba, em 1949, e permaneceu atuante por mais de cinco décadas, dedicando sua vida à consolidação da orquestra na cidade, tanto como músico quanto como articulador cultural e político.

Marcelo Jardim é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e um dos principais nomes da regência no país, com vasta experiência como regente, educador e curador de projetos de valorização da música brasileira. Atualmente, coordena o programa “Arte de Toda Gente”, em parceria com a Funarte.

Além de xilofonista, Rafael Peregrino também é percussionista, arranjador e atualmente doutorando pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É integrante da OSS, da Orquestra Sinfônica de Piracicaba e do GRUPU (Grupo de Percussão da Unicamp), com o qual gravou dois CDs comemorativos e realizou turnê por cinco países da Europa. Atuou como solista frente a orquestras como a OSMC, OSU, Osusp, OSP e Ithaca College Orchestra, além de participar de estreias e gravações de obras de compositores brasileiros como Marlos Nobre, Mario Ficarelli, Pedro Cameron e Alexandre Guerra. Como músico convidado, já colaborou com diversas orquestras, entre elas as de Indaiatuba, Ourinhos, Artur Nogueira, Londrina, Rio Claro, Valinhos e Villa-Lobos. Sua pesquisa atual é dedicada à transcrição, documentação e interpretação do repertório para xilofone da Era de Ouro (1916–1940), com foco em peças que exploram ritmos populares como foxtrote, ragtime, além de valsas, caprichos e intermezzos.

Com ingressos limitados, os valores são R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para compra na sede da Fundec, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, ou pelo site: fundec.info/OSSMAI25. A Fundec está localizada na Rua Brigadeiro Tobias, 73, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected], pelo telefone: (15) 3233-2220 ou pelo WhatsApp: (15) 99669-2817.