Oficina sobre novelas reunirá amantes da TV no Cine Santana

João Paulo Sardinha





*Colaborou o estagiário Gustavo Paiva

A importância das telenovelas para o mercado do audiovisual e da cultura será tema da próxima oficina no Cine Santana, na próxima terça-feira (20), das 18h às 22h.

A oficina Telenovela: Um Bate-Papo é uma parceria da Fundação Cultural Cassiano Ricardo com o MIS (Museus da Imagem e do Som).

A atividade é voltada para maiores de 12 anos, em especial nostálgicos, interessados e estudiosos do gênero, como jornalistas, roteiristas, estudantes de audiovisual ou área correlata, atores e profissionais do meio. Pessoas que acompanham ou já acompanharam novelas e têm interesse em discutir seu impacto cultural também podem participar.

O oficineiro, Raphael Scire, é jornalista e autor do livro Crimes no Horário Nobre – um passeio pela obra de Silvio de Abreu. Ele também foi roteirista do primeiro documentário brasileiro original da Netflix: Laerte-se (2017).

A oficina terá a duração de 4 horas, das 18h às 22h, e contará com um certificado dos Pontos MIS.

São 20 vagas disponíveis. As inscrições poderão ser feitas de 14 a 19 de maio pelo aplicativo São José Viva.

Serviço

Cine Santana

Endereço: Av. Rui Barbosa, 2005, Santana



