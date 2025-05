Nova Iguaçu forma sua terceira turma de agentes da Guarda Municipal

Nova Iguaçu ganhou mais um reforço na segurança e conservação do patrimônio público. Trinta e quatro agentes participaram da formatura da terceira turma da Guarda Municipal, nesta quinta-feira (15), durante solenidade no Paço Municipal. Com a chegada destes novos servidores, sendo 22 mulheres e 12 homens, a cidade passa a contar com um efetivo de 97 guardas. Outros três ainda serão formados no segundo semestre, totalizando 100 servidores atuando nas ruas.

Ligados à Secretaria Municipal de Ordem Pública de Nova Iguaçu, os agentes receberam, durante três meses, treinamento para patrulhar ruas, praças, prédios públicos e, principalmente, nas escolas municipais, além de serem capacitados para a utilização de armamento não letal, como arma de choque, gás de pimenta e bastão. Eles também poderão atuar em situações eventuais até a chegada da Polícia Militar, caso seja necessário. Durante a formação, os guardas municipais tiveram aulas de direitos humanos e defesa pessoal, dentre outras disciplinas.

“Hoje é um dia especial, pois a segurança pública é uma pauta importante para o município. É satisfatório logo no início de um governo poder entregar mais agentes da Guarda Municipal para atuar nas ruas. A atuação deles, além de proporcionar uma maior sensação de segurança, vai ser de cuidado com a cidade. Vamos trabalhar para aumentar, com responsabilidade, o efetivo da guarda até o final da nossa gestão”, afirmou o prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina.

De acordo com o secretário de Ordem Pública de Nova Iguaçu, tenente-coronel PM Fernando Bastos, a criação da Guarda Municipal de Nova Iguaçu se tornou realidade após quase cinco anos de espera e se concretizou com a formatura da primeira turma há um ano e, agora, com a terceira.

“Esse clamor para reforçar a segurança pública da cidade começou em 2019 e hoje temos todo esse efetivo. Esses guardas municipais serão responsáveis em fazer as rondas escolares, a trabalhar em nossos departamentos públicos, nos prédios públicos, praças, e, com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, eles irão atuar em conjunto com as demais forças de segurança do Estado, para cada vez melhorar a segurança pública na cidade”, frisou Fernando Bastos.

Primeira colocada no curso de formação da terceira turma da Guarda Municipal, a agente Fabrícia Aparecida da Silva Ramirez, de 38 anos, disse que valeu a pena trocar as noites de sono pelos estudos para passar no concurso. Ela acredita que a boa relação com a população nas ruas pode ser fundamental para a execução do trabalho da Guarda.

“Me sinto honrada por fazer parte da guarda, pois foram dias difíceis de muito estudo e dedicação. Com ajuda da população, faremos a diferença para trabalhar de forma preventiva nas ruas. Aprendemos que a Guarda Municipal é uma polícia de proximidade e que atua lado a lado dos moradores. Estamos prontas para cuidar do município”, contou Fabrícia, que trouxe a família para acompanhar a formatura.

Bruna Brum dos Santos, de 31 anos, está ansiosa em iniciar sua atuação em rondas escolares do município e na preservação do patrimônio público.

“Podemos buscar essa proximidade com todos nas escolas e ajudar na segurança das unidades. Fomos capacitadas com aulas de direitos humanos, legislação, língua portuguesa e defesa pessoal. Estamos preparadas para trabalhar em Nova Iguaçu. Não vejo a hora de começar”, disse animada.