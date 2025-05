Inscrições para o curso “Núcleo Gastronomia” seguem abertas até domingo (18) – Agência de Notícias

Foto: AB Mauri / Divulgação

A iniciativa é direcionada a jovens e adultos, a partir de 16 anos, interessados na área de alimentação e serviços gastronômicos

Estão abertas, até este domingo (18), as inscrições para o curso “Núcleo Gastronomia”, direcionado a jovens e adultos, a partir de 16 anos, interessados na área de alimentação e serviços gastronômicos. Com 100 vagas ofertadas, a primeira turma, com 50 alunos, já inicia no dia 26 de maio.

A iniciativa é patrocinada pela empresa AB Mauri e conta com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult). Já o curso é realizado pelo PC Trein e pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC).

As inscrições dever ser feitas pelo: https://nucleodegastronomia.com/sorocaba/. Após esse período, os interessados passarão por uma entrevista com os docentes do curso, na próxima quarta-feira (21), e a lista de selecionados será divulgada no dia 23 de maio.

Com carga horária de 192 horas, a iniciativa busca oferecer o resgate e a transferência de conhecimento sobre os sabores e fazeres na área da culinária tradicional brasileira, com informações relativas não só ao contexto histórico, mas também como desenvolver um negócio com alto valor agregado a partir das receitas produzidas.

Durante o curso, os alunos terão disciplinas desde técnicas básicas de corte e cocção, preparo de acompanhamentos e guarnições, até confecção de sobremesas típicas (confeitaria fina com elaboração de bolos, tortas e sobremesas), além de panificação artesanal e fermentação natural.

Nas aulas, os participantes terão contato com técnicas para valorizar a estética e montagem de pratos, além de práticas educativas extracurriculares com visitas externas a eventos gastronômicos, proporcionando uma experiência completa.

As aulas acontecem presencialmente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 550, no Centro.

Serviço:

Núcleo Gastronomia – 1º Ciclo (50 alunos)

Inscrições: https://nucleodegastronomia.com/sorocaba/

Entrevista: 21 de maio

Lista de seleção dos alunos: 23 de maio

Início das aulas: 26 de maio

Duração: 192 horas

Número de vagas: 100 vagas

Idade: Jovens a partir dos 16 anos e adultos