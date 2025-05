Gran Cup Brasil de Ciclismo desafia atletas em 128 km de resistência – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No próximo dia 25, Ubatuba será palco de um dos principais eventos de ciclismo de estrada do país, o Gran Cup Brasil de Ciclismo. A competição, que contará com a presença de atletas federados e amadores, será realizada no trecho da rodovia BR-101, Rio-Santos, entre Ubatuba/SP e Paraty/RJ.

Organizado pelo Clube de Ciclismo de São José dos Campos, com apoio da Secretaria de Esportes e realização da Secretaria de Turismo de Ubatuba, o evento conta com autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), CCR Rio-SP, Polícia Rodoviária Federal e o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Ubatuba.

“Receber uma competição desse porte reforça o compromisso da gestão em fomentar o esporte e movimentar a economia local. O ciclismo é uma modalidade em crescimento no Brasil e Ubatuba tem todas as condições para se consolidar como referência nesse cenário”, enfatizou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

A concentração e largada da prova ocorrerão na Praia Vermelha do Norte, no km 40 da Rodovia Rio-Santos. O percurso completo terá 128 km, com ida até a rotatória de entrada da cidade de Paraty e retorno ao ponto inicial.

“Essa etapa da Gran Cup é especial. O trajeto entre Ubatuba e Paraty é desafiador, mas ao mesmo tempo encantador. A mistura de mar, serra e a receptividade da cidade tornam essa prova única no calendário nacional. Esperamos uma grande participação e um evento de altíssimo nível técnico”, afirmou a diretora da prova, Sonia Molina.

Categorias e Participação

O evento contempla categorias oficiais válidas pelo Ranking Nacional para ciclistas federados com licença 2025, incluindo:

Elite/Sub-23 Masculino e Feminino

Júnior e Juvenil Masculino e Feminino

Além disso, o Gran Cup abre espaço para diversas outras faixas etárias e perfis de atletas, federados ou não, com categorias masculinas e femininas como:

Sub-30, Máster A, Máster B, Masculino Pró, Máster Pró, Feminino Pró e Feminino Máster Pró.

A pontuação da prova para o Ranking Nacional segue tabela oficial, premiando do 1º ao 23º colocados, o que torna o evento ainda mais relevante no calendário do ciclismo brasileiro.