GCM realiza operação integrada em dois pontos da cidade nesta quarta-feira (14) – Agência de Notícias

Fotos: GCM/Sorocaba

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba realizou, nesta quarta-feira (14), uma operação integrada com a Secretaria de Mobilidade (Semob) e outra com a Polícia Militar (PM), em dois pontos da cidade.

A primeira ação, que ocorreu na região central, nos arredores do Terminal São Paulo, contou também com a participação de fiscais da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e teve como objetivo verificar irregularidades no transporte de passageiros entre Sorocaba/São Paulo. Nenhum veículo fiscalizado apresentava irregularidade.

A outra operação foi no bairro Júlio de Mesquita, na Zona Oeste. Ao todo, foram abordados 38 veículos. Desses, 25 acabaram autuados, cinco aprendidos e oito foram liberados.

Além dessas ações de rotina, a Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) e as autoridades policiais contam sempre com o apoio da população, para que as acione e envie informações, em caso de quaisquer tipos de irregularidades. O contato pode ser feito pelos telefones: 153 (GCM) e 190 (Polícia Militar).