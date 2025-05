Flamengo x LDU, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (15), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Flamengo x LDU acontece Hoje (15) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Flamengo x LDU: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo no Maracanã pela Libertadores 2025

O Maracanã será o palco de mais um grande duelo pela Conmebol Libertadores 2025 nesta quinta-feira, 15 de maio, às 21h30 (horário de Brasília). O Flamengo recebe a LDU de Quito pela quinta rodada da fase de grupos em um jogo decisivo para as pretensões do Rubro-Negro na competição. Com o apoio da Nação, o time carioca entra em campo pressionado por uma vitória que pode selar sua classificação antecipada às oitavas de final.

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo aposta em seu elenco recheado de estrelas e na força de sua torcida para superar um adversário tradicional do futebol sul-americano. A LDU, comandada por Pablo Sanchez, mesmo fora dos holofotes das grandes ligas, carrega o peso de ter vencido a Libertadores em 2008 e promete dificultar a vida dos brasileiros no Rio de Janeiro.

Onde assistir Flamengo x LDU ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo com exclusividade pela ESPN, na TV fechada. Para quem prefere acompanhar via streaming, o jogo também estará disponível na plataforma Disney+. Com essa cobertura completa, o torcedor não tem desculpa para perder esse confronto eletrizante pela Libertadores.

Prováveis escalações de Flamengo x LDU

Flamengo:

Goleiro: Rossi

Rossi Defensores: Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro

Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro Meio-campo: De La Cruz, Evertton, Gerson

De La Cruz, Evertton, Gerson Atacantes: Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro

Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro Técnico: Filipe Luís

LDU:

Goleiro: Valle

Valle Defensores: Mina, Ade, Allala, Quiñónez

Mina, Ade, Allala, Quiñónez Meio-campo: Gruezo, Cornejo, Minda

Gruezo, Cornejo, Minda Atacantes: Díaz, Alzugaray, Arce

Díaz, Alzugaray, Arce Técnico: Pablo Sanchez

Arbitragem da partida

A arbitragem da noite ficará por conta do colombiano Andres Rojas, auxiliado por Miguel Roldan e Mary Blanco. O VAR será comandado por Heider Castro, também da Colômbia. A expectativa é de uma arbitragem firme e imparcial, visto o peso e a importância da partida.

O que esperar de Flamengo x LDU

O Flamengo chega como favorito, jogando em casa e com um elenco de alto nível técnico. No entanto, a LDU é conhecida por sua disciplina tática e capacidade de atuar bem fora de casa. Em confrontos diretos passados, os equatorianos já mostraram que sabem como surpreender mesmo nos maiores estádios da América do Sul.

A partida promete ser equilibrada e intensa, com o Flamengo tentando dominar as ações desde o início e a LDU apostando nos contra-ataques e em sua consistência defensiva. O resultado pode definir rumos importantes no Grupo E da Libertadores 2025.

