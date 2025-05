Defesa Civil capacita voluntários para período de estiagem

Posted on

27 de fevereiro de 2025 13:17 Por: Mariana Campos Fotos: Sema A Prefeitura de Sorocaba empossou, nesta quarta-feira (26), os novos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente (Comdema) para o biênio 2025/2026, no Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba (IHGGS). Vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), […]