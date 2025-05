Confira os cursos do Sebrae Aqui para empreendedores nos meses de maio e junho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba, em parceria com o Sebrae Aqui, está com inscrições abertas para uma série de cursos gratuitos de capacitação empreendedora, voltados a pessoas físicas e jurídicas que desejam estruturar seus negócios, se formalizar ou impulsionar suas atividades com mais conhecimento e planejamento.

As formações integram o programa “KIT Empreenda”, que abrange conteúdos essenciais como empreendedorismo, marketing, vendas, controle financeiro, plano de negócios e formalização. Os participantes que concluírem os cursos receberão certificado de participação e estarão aptos a pleitear linhas de crédito especiais oferecidas ao final do processo.

Entre os destaques da programação está o Programa Integra Agro, direcionado especialmente às mulheres. O curso acontece de 12 a 15 de maio, às 10h, com foco na inclusão produtiva e fortalecimento da atuação feminina no agronegócio.

As inscrições podem ser feitas pelo link: Inscrição Integra Agro – https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/1710/turma/46668.

Já o KIT Empreenda – Pessoa Física (PF) será realizado de 19 a 23 de maio, às 10h, e o KIT Empreenda – Pessoa Jurídica (PJ), entre 2 e 6 de junho, também às 10h. Os interessados devem se inscrever antecipadamente pelos links:

PF: Inscrição KIT Empreenda PF – https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/4416/turma/47178

PJ: Inscrição KIT Empreenda PJ – https://agenda.sebraesp.com.br/online/evento/4442/turma/47729

Os cursos são totalmente gratuitos e com vagas limitadas. As aulas serão online, e os interessados também podem procurar atendimento presencial no Sebrae Aqui Ubatuba, localizado no Supermercado Shibata (Rod. Oswaldo Cruz, 850 – Mato Dentro), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp: (12) 3832-4402 ou pelo e-mail: [email protected].